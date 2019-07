Mara Venier e lo strano look in giro per Roma

Mara Venier in giro per Roma con i bigodini in testa : Mara Venier in giro per la Capitale con i bigodini è stata sorpresa mentre si aggira per Roma con un look davvero insolito. La Venier scende da una macchina con i bigodini in testa, ma la sua non è una scelta estrema di pettinatura casual. Il mistero è subito risolto dato che “Chi”, che ha paparazzato la Venier, spiega che la conduttrice si stava semplicemente spostando di location per posare per un servizio fotografico. Non poteva manca fra le ...

Mara Venier in prima serata : a La porta dei sogni ci sarà la Carrà? : Mara Venier sarà affiancata da Raffaella Carrà a La porta dei sogni? È bastato un hashtag per far andare in tilt i fan di due delle conduttrici più amate d’Italia. Infatti, Mara Venier pubblicando una foto su Instagram ha scritto: “Si lavora a nuovi progetti…… #serale #paolobassetti #cesarepatriarca #raiuno #raffa” È proprio quel “Raffa” a non essere passato inosservato. C’è chi parla di una possibile ...

Mara Venier ad Arisa : “Ma come ti sei conciata?” Gelo in studio : “Ma come ti sei conciata figlia mia?”. Questa la domanda che ieri sera, durante la Serata Biagio Agnes, undicesima edizione del premio di giornalismo internazionale, Mara Venier ha fatto ad Arisa. La cantante si è presentata sul palco con un taglio di capelli corto e molto particolare e la “zia Mara”, conduttrice della serata insieme ad Alberto Matano, non ha resistito: “Io ti voglio bene, lo sai, ma che ti è venuto ...

Mara Venier - le rose e la nuova proposta di nozze dal marito - : Novella Toloni La conduttrice Rai e il marito si sono scambiati teneri messaggi d’amore via social, dichiarandosi amore eterno reciproco e annunciando un possibile rinnovo delle promesse nuziali Nonostante siano passati tredici anni dal loro matrimonio, Mara Venier e Nicola Carraro si amano ancora come il primo giorno. A dimostrarlo sono i messaggi d’amore che i due si sono scambiati pubblicamente sui social nei giorni scorsi in ...

Domenica In : Mara Venier cede il posto su Rai1 a Che Dio ci aiuti : Mara Venier, il meglio di Domenica In finisce: arrivano le repliche di Che Dio ci aiuti 5 Quinta e ultima puntata de Il meglio di Domenica In oggi, 30 giugno 2019, trasmessa a partire dalle 14.00 su Rai1: dopo la trionfante edizione 2018/2019, partita il 16 settembre dell’anno scorso, Mara Venier, lo ricordiamo, ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai1 con cinque puntate extra (formate da spezzoni dei vari appuntamenti), denominate ...

Si sposa il figlio di Mara Venier - Paolo Capponi : Fiori d'arancio anche per il figlio di Mara Venier, Paolo Capponi. A dare il lieto annuncio la stessa Mara, ospite in studio nel programma di Pierluigi Diaco Io e Te. Paolo Capponi, primogenito di Mara Venier e figlio dell'attore Pier Paolo Capponi scomparso nel 2018, non ha sempre avuto un ottimo rapporto con mamma Mara. Con lei infatti ci sono stati diversi alti e bassi nel corso degli anni.Lo raccontava anche in una intervista al ...

Serata Biagio Agnes 2019 su Rai 1 con Mara Venier e Alberto Matano. Ecco vincitori e ospiti : Serata Biagio Agnes Si rinnova anche quest’anno su Rai 1 la Serata Biagio Agnes, giunta all’undicesima edizione. Domani sera – sabato 29 giugno – dalle 22.35 Mara Venier e Alberto Matano condurranno l’appuntamento dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nel 2019 a giornalisti italiani ed internazionali. Serata Biagio Agnes 2019: i vincitori Tra i premiati della Serata Biagio Agnes 2019, Lucia Goracci ...

Mara Venier si risposa... la proposta del marito Carraro : È il giorno dell’anniversario di nozze, ma Nicola Carraro è a Santo Domingo e Mara Venier ospite del programma Io e Te, dove riceve una romantica proposta di matrimonio da suo marito. “Ciao amore mio, buon anniversario. Ti ricordi che giorno meraviglioso nel 2006? La tua mamma, bellissima ed elegante, i miei cugini, i nostri figli, tanti amici e una festa meravigliosa e poi tu…bella, sorridente, con quel vestito di ...

