Le leggende che tornano da allenatori | da Dalglish a Vialli e Lampard

(Di giovedì 4 luglio 2019) Nelle ultime ore il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore Frank, si tratta di un grande ritorno per una vera e propria bandiera da calciatore. Si tratta solo dell’ultima leggenda diventata allenatore delle loro ex squadre, a partite da Kenny, icona del Liverpool degli anni ’80. Dopo la tragedia dell’Heysel venne nominato allenatore-giocatore dei Reds e riuscì nell’impresa di vincere la Premier League al primo colpo poi in altre due occasioni nel 1988 e nel 1990, vanta la percentuale più alta di vittorie da manager dei Reds (60,9%), stesso discorso per Graeme Souness, protagonista di tre Coppa dei Campioni del Liverpool a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, alleno’ i Reds dal 1991 al 1994, vincendo una FA Cup nel 1992, così come il ritorno di Alan Shearer sulla panchina del Newcastle nel 2009, non riuscì però ...

