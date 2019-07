La Juve punta sul merchandising | aperto il nuovo negozio a Milano

Juventus - addio Bonucci ipotesi concreta : spunta un’offerta irrinunciabile? : addio Bonucci- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di cedere Bonucci in vista dell’imminente sessione di mercato estiva. Il difensore, come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, sarebbe un chiaro obiettivo del Manchester City, società pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50-60 milioni di euro. La Juventus potrebbe […] More

Calciomercato martedì 2 luglio : Inter - arriva Sensi e rispunta Barella. Juve-Bonucci - sarà addio? Roma forte su Higuain : Calciomercato 2 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi martedì 2 luglio JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbero valutando attentamente la possibilità di dire addio a Bonucci. Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50-60 milioni di euro. […] L'articolo Calciomercato martedì 2 ...

Juventus - da un Cerri all'altro : definito l'acquisto della punta del 2003 dal Pescara : La Juventus è pronta ad ufficializzare importanti acquisti in questo mese di luglio. Annunciato Luca Pellegrini della Roma, il primo luglio dovrebbe essere il giorno di Adrien Rabiot, che dopo le visite mediche sarà ufficializzato come nuovo giocatore bianconero. A breve dovrebbero esserci novità anche su uno degli acquisti più attesi dai tifosi bianconeri, ovvero De Ligt: mancherebbe solo l'intesa fra Juventus ed Ajax, ma il centrale dovrebbe ...

Calciomercato Juventus - spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot : super commissione alla mamma agente : Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso ...

La Juventus starebbe puntando su fisicità e qualità con Rabiot e de Ligt : La Juventus nelle ultime due stagioni ha dimostrato di non avere rivali in Italia, ma in Europa la musica cambia, infatti nelle ultime due stagioni si è fermata ai quarti di Champions League, pur potendo contare nell’ultima annata su Cristiano Ronaldo, che non ha mancato di fare il suo dovere. Il reparto, al quale è stata attribuita parte della colpa dell’insuccesso in Coppa, sarebbe il centrocampo per il quale Fabio Paratici ha iniziato a ...

Mercato Juventus : rescinde con l’Inter e firma con la Juve! Spunta l’intrigo Zapata : Mercato Juventus- Come anticipato in mattinata, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt. Il centrale olandese resta il primo obiettivo del Mercato estivo della Juventus. Accordo raggiunto con il giocatore sulla base di 12 milioni di euro l’anno. Detto questo, i bianconeri sarebbero pronti ad abbracciare anche Martusciello, attualmente nello staff […] More

Commisso alza un muro per Chiesa alla Juve - ma il giocatore potrebbe impuntarsi : La Juventus, in questa sessione di mercato, intenderebbe rendere la sua rosa ancora più performante, in modo da dare un assalto più convincente alla Champions League. Nel mirino di Fabio Paratici ci sono obiettivi di spessore che vanno da Matthijs de Ligt a Paul Pogba, a Federico Chiesa. Se il campione del mondo di Russia 2018 appare quasi un'utopia per costi e concorrenza, per gli altri due le trattative sono state avviate, soprattutto per il ...

La Juve di Sarri starebbe puntando forte su tre top player : Rabiot - Pogba e de Ligt : Archiviata la pratica allenatore con l'insediamento di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, la Juventus è libera di agire sul mercato e cogliere le occasioni funzionali al gioco del nuovo tecnico. Il primo colpo dell'era Sarri potrebbe essere Adrien Rabiot. Il francese il 30 giugno lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero e la dirigenza della Continassa sembrerebbe aver sbaragliato la concorrenza di Barcellona, Real Madrid, Tottenham ...

Pogba-Juventus - su Instagram spunta foto di un tifoso con la sua vecchia maglia bianconera : Oggi, giovedì 20 giugno, sarà una giornata completamente dedicata a Sarri: il nuovo tecnico sarà presentato all''Allianz Stadium'. L'attenzione mediatica, poi, sarà pronta a spostarsi completamente sul calciomercato bianconero, sui quei giocatori che interessano alla Juventus e che potranno essere funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Per adesso le uniche ufficializzazioni riguardano gli arrivi di Ramsey dall'Arsenal e di Demiral ...

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta una petizione dei tifosi del Napoli - i dettagli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

La Juve se arriva Sarri : dal tridente con punta classica all'inserimento del trequartista : Ci attendiamo a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Grazie al pagamento di una buonuscita (inizialmente prevista di 6 milioni di euro, ma diminuita grazie all'inserimento di bonus), la Juventus avrebbe liberato dal contratto con la società inglese il tecnico toscano, che dovrebbe quindi firmare un'intesa di tre anni a 6 milioni di euro con i bianconeri. ...

Juventus - Sarri vorrebbe puntare su due ex Chelsea : Emerson Palmieri e Higuain : Ci attendiamo a breve l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero, che salvi clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano si è praticamente liberato dal Chelsea, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Gianluca Di Marzio, la società londinese avrebbe chiesto alla Juventus di pazientare per l'ufficializzazione in quanto il Chelsea vorrebbe prima annunciare il suo tecnico. Entro la settimana potrebbero ...

Juventus - De Ligt verso il Psg "libera" un grosso nome per la difesa : chi punta Paratici : La Juventus sta cercando un difensore top sul mercato per sostituire Barzagli, ritirato, e trovare un degno erede agli stagionati Bonucci e Chiellini. Nelle ultime ore si è parlato di un ritorno a Torino del marocchino Medhi Benatia (fuggito a gennaio in Qatar, all'Al-Duhail), ma l'obiettivo grosso

SARRI ALLENATORE JuveNTUS/ Il giallo continua : ma spunta vice e giorno della firma... : SARRI ALLENATORE della JUVENTUS? Secondo i rumors firma e annuncio delll'accordo avverrà giovedì. Però le voci su Pep Guardiola non cessano...