Harry e Meghan | niente crisi tra i due | la gelosia del Principe alla partita di baseball

Meghan Markle - Harry la umilia in pubblico per la seconda volta : Meghan Markle in crisi con Harry? Il Principe sembra ignorarla completamente alla partita di baseball. I Duchi del Sussex sono apparsi a sorpresa per assiste al match tra i New York Yankees e i Boston Red Sox, sabato scorso a Londra. La coppia è stata accolta con calore dalle squadre e ha ricevuto un tenerissimo dono per il figlio Archie, nato lo scorso maggio.\\ Nelle foto ufficiali, pubblicate anche sulla pagina Instagram, Harry e ...

Harry ignora Meghan. E lei parla da sola alla partita di baseball : Meghan Markle ignorata dal principe Harry. Non si tratta di un annuncio di crisi coniugale tra i Duchi di Sussex, ma del divertente siparietto consumatosi durante una partita di baseball a cui la coppia stava assistendo.Il principe e l’ex attrice americana, infatti, sabato scorso si sono presentati a sorpresa al London Stadium per la partita di baseball tra i Boston Red Sox e i New York Yankees a supporto dell’Invictus Games ...

Baby Archie : ecco quando sarà il battesimo del primogenito del principe Harry e Meghan Markle

Quanto spende la famiglia reale in viaggi : Harry e Meghan superano William e Kate : La famiglia reale non bada a spese, nemmeno quando si tratta di viaggi. Organizzati in massima sicurezza e in lungo e largo per le varie parti del globo, tutti gli spostamenti dei nobili inglesi costano cari ai contribuenti britannici. La regina e la famiglia reale costano al Regno Unito ben 67 milioni di sterline inglesi, questi i dati dei conti reali annuali resi noti a marzo 2019. Di questi soldi, tuttavia, una fetta importante viene spesa in ...

Meghan Markle e Harry - il figlio Archie andrà in Sudafrica con loro : Primo viaggio in veste ufficiale per Archie. Baby Sussex, nato lo scorso sei maggio, in autunno volerà in Sudafrica insieme a mamma Meghan e papà Harry, come annuncia l’account Instagram dei duchi di Sussex questo sarà il primo viaggio ufficiale come famiglia. Sembra essere tutto pronto per questo importante evento di cui si vociferava da tempo, e di cui ora arriva la conferma ufficiale. Meghan, Harry e Archie nei prossimi mesi abbandoneranno ...

Tre tate in 6 settimane. Meghan e Harry all'ennesimo cambio di bambinaia per Archie : Sei settimane di vita e già tre bambinaie. Non c’è pace per papà Harry e mamma Meghan che sono arrivati all’assunzione della terza tata per il loro piccolo erede Archie, dopo la fine del rapporto lavorativo con altre due baby-sitter. Lo riporta il Daily Mail.Fonti vicine ai Duchi di Sussex affermano che la selezione delle bambinaie per Archie, nato il 6 maggio, sono una questione delicata e riservata ...

Meghan Markle divide Harry e William. La Regina non interviene : William e Harry sono ormai ai ferri corti. Nemmeno il Palazzo si sforza più di smentire le tensioni. La Regina Elisabetta è rattristata dai contrasti insorti tra i due fratelli, che hanno coinvolto anche Kate Middleton, ma ha deciso di non intervenire. L’origine di tutto questo sarebbe Meghan Markle. Da quando Meghan ha sposato Harry nel maggio 2018, gli equilibri all’interno della Corte si sono spezzati. Prima i contrasti con Kate ...

Harry e Meghan - tutti contro il restauro di Frogmore Cottage - : Francesca Rossi Harry e Meghan sono di nuovo sotto il fuoco incrociato delle critiche più aspre a causa dei costosissimi lavori di ristrutturazione della loro residenza, il Frogmore Cottage Harry e Meghan sono stati travolti dalle polemiche dopo che è stata resa pubblica l’ingente somma spesa per i lavori di restauro del Frogmore Cottage. La residenza del diciottesimo secolo in cui i duchi di Sussex si sono stabiliti lo scorso ...

Il principe Harry e Meghan Markle faranno il primo viaggio con Baby Archie in Africa

Harry e Meghan - nessun trasferimento in Africa : il royal tour durerà (solo) due settimane : Harry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma Diana«Harry e Meghan si trasferiranno in Africa con Archie per un lungo periodo, almeno tre anni». La bomba, sganciata dalla stampa britannica qualche settimana fa, aveva fatto in fretta a girare sul web, ma per il momento, ...

