Esercitazioni militari in zona Parco | il WWF Abruzzo dice NO

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 luglio 2019) L'Aquila - La O.A. WWFMontano nella giornata odierna ha presentato le osservazioni in contrarietà alla Istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale proposta, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357, dell’8 settembre 1997, dal Comando Militare Esercito, relativa alle attività addestrative da svolgersi nell’abitato di L’Aquila, in località Collebrincioni, su una parte del Monte Stabiata, tra la frazione aquilana e i cosiddetti "Coppi di Aragno", la montagna a sud di San Pietro della Jenca. Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, istituito presso la Regione, è chiamato ad emanare un parere di importante rilievo avverso tale istanza, visto che dettaricade interamente nelladi Protezione Speciale (ZPS IT7110128) “Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga” ed è inclusa ...

Michel_Defence : Gli USA riescono a fare esercitazioni militari che creano amicizia. Sono sempre avanti, come con le guerre di pace. - sasa_obradovic : RT @ethrusco: #Esercitazioni navali militari 'Sea Breeze' #USA - #Ucraina nel Mar Nero ... non lontano dalla #Crimea. Provocatori in azio… - ethrusco : #Esercitazioni navali militari 'Sea Breeze' #USA - #Ucraina nel Mar Nero ... non lontano dalla #Crimea. Provocato… -