optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Chi acquista regolarmente susa l'e-commerce non è direttamente responsabile deivenduti da rivenditori terzi sul suo market-place. Stando a quanto stabilito da un Tribunale della Pennsylvania (la notizia è stata riportata dal portale 'The Verge'), lo store online è stata richiamata in giudizio per l'esser stata ritenuta responsabile degli articoli difettosi venduti da terzi nell'ambito della propria piattaforma. Era il 2014 quando una donna, contrassegnata come Heather Oberdorf, comprò su, per conto di un rivenditore terzo, un collare per cani, che finì col rompersi durante una passeggiata, accecando l'animale ad un occhio. Il venditore sparì di circolazione, e la donna citò in giudizio(cosa che avvenne anche in altre occasioni, senza mai incastrare del tutto l'e-commerce, che riuscì a cavarsela solo con qualche noia facilmente risolta dallo studio ...

OptiMagazine : #Amazon e prodotti di terze parti: un'evoluzione giudiziaria insolita - variedeventual : @Trovaprezzi cerco un motore per bici e sul vs portale trovo soprattutto prodotti #amazon: mi chiedo se non abbia p… -