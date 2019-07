Universiade | operazione “tutti allo stadio” Presidente Ghirelli | “Tifosi venite a

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La Nazionale Universitaria di Daniele Arrigoni ieri sera ha battuto il Messico 2-0 con orgoglio e bel gioco. Comincia nel migliore dei modi l’dell’Italia e ilFrancescoapplaude la squadra: “Sono stati grandi questi ragazzi, perché sono uomini che amano la maglia azzurra. Non rimpiangeranno nulla nella loro vita, perché in campo daranno e danno tutto senza risparmiarsi: corpo e mente. Hanno iniziato bene ieri sera a Salerno. Devo anche aggiungere che il pubblico è stato da BRIVIDI quando ha sostituito il cerimoniale. Non c’era l’inno per dare il segno dell’universalità della manifestazione ma chi era presente ha cantato l’inno di Mameli. Mamma mia cosa abbiamo vissuto per qualche minuto!”. A fine gara la squadra è andata a salutare e ringraziare i tifosi sotto la tribuna. Un solo neo: quanti erano? Pochi pochissimi: qualche centinaio appena. Si sono ...

