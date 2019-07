Quarant' anni di Walkman | la rivoluzione della musica ' portatile'

Live in Modena. Quaranta anni di grandi concerti in una mostra : In occasione della Festa europea della Musica, inaugura domani, venerdì 21 giugno alle 18 alla chiesa di San Carlo, e

Quarant'anni dopo - celebriamo l'Intellivision di Mattel - articolo : Ho cercato di nascondere la mia delusione ma non ci sono riuscito. Era il Natale del 1983 e volevo un ZX Spectrum. Tutti i miei amici ne avevano uno e speravo disperatamente di trovarne uno sotto l'albero. Invece, per ragioni che i miei genitori non mi hanno mai spiegato in modo soddisfacente (probabilmente era in offerta speciale), ho ricevuto una console Intellivision di Mattel. Nei quattro anni trascorsi tra la sua uscita nel 1979 e quel ...

Giuseppe Berto a Quarant’anni dalla morte : Oggi pomeriggio, dalle ore 16.00, a Messina, nella sede dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, ci sarà la presentazione del volume “Giuseppe

Quarant'anni dall'uscita di Unknow Pleasures - album cult di una generazione : Si festeggiano oggi i 40 anni dall'uscita di Unnkown Pleasures, album che ha consacrato la fama della band Joy Division: il disco ha infatti visto la luce il 15 giugno del 1979, sotto l'etichetta Factory Records. Questo LP di esordio della band britannica è stato inserito dalla rivista Rolling Stones al ventesimo posto nella lista dei "100 migliori album di debutto di tutti i tempi". La voce intensa e disperata di Ian Curtis, il talentuoso ...

Quarant’anni fa moriva John Wayne - leggenda del cinema : Ci sono molti modi per descrivere una leggenda del cinema come John Wayne: simbolo dell'America degli anni Cinquanta, icona del western, sex symbol, incarnazione dell'eroe rude ma anche ingenuo. Per i suoi fan invece, John Wayne rimane il 'Duca', lo pseudonimo scelto per la prima interpretazione, in omaggio a Duke, l'inseparabile cane con cui giocava da piccolo. A quarant'anni dalla sua morte (11 giugno 1979), ripercorriamo una delle carriere ...

Nadia Toffa : «Quarant’anni e le difficoltà della vita di ogni giorno» : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa, nata il 10 giugno 1979 a Brescia, compie 40 anni. La conduttrice de Le Iene da quasi due anni sta lottando contro un tumore, scoperto dopo un malore improvviso nel dicembre 2017, una battaglia che terapia dopo terapia ha deciso di rendere pubblica. La conduttrice continua le cure e la vita normale, il ...

Le prime elezioni europee - Quarant’anni fa : Furono vinte dai socialisti e portarono all'elezione della prima presidente donna di un'istituzione europea

Abusi su una bambina di dieci anni : arrestato Quarantenne : Giuseppe Aloisi Un uomo di quarant'anni è stato arrestato dai carabinieri di Lamezia Terme con l'accusa di aver abusato di una bambina di dieci anni. Un uomo di quarant'anni è stato accusato di Abusi sessuali ai danni di una bambina di soli dieci anni ed è stato arrestato poco fa dai carabinieri di Lamezia Terme, nella provincia calabrese di Catanzaro. Ad aggravare ancora di più il quadro è il fatto che questa persona fosse amica ...

Legge 194 - Quarantuno anni fa un crimine diventò diritto : oltre 6 milioni di aborti : Sono passati 41 anni esatti (22 maggio 1978 - 22 maggio 2019) dall'approvazione in Italia della Legge 194, atta a rendere legale l'aborto. Oggi come allora tutto ciò fa ancora discutere con varie controversie e dibattiti che coinvolgono un po' tutti gli ambiti, da quello politico, a quello sociale. Ciò che per i fautori e i sostenitori della Legge è l'acquisizione di un diritto (della donna incinta che può decidere se e quando diventare madre), ...

Perché sono felice di aver trovato l’amore a Quarant’anni : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Ammettere che sono rimasta single per diciassette anni suonerà un tantino melodrammatico, ma è vero. Dalla fine della storia con un ragazzo dell’università, nel 1999, e se escludiamo un’avventura di tre mesi e un paio di anni a cercare (senza trovarlo) un uomo ...

Napoli - violentava figlie di 9 e 13 anni : condannato un Quarantaseienne : Ancora una volta, purtroppo, bisogna portare alla luce l'ennesimo episodio riguardante il fenomeno delle violenze e degli abusi sessuali nei confronti di minori. La vicenda stavolta è avvenuta nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Licola di Giugliano, dove per più di tre anni, un padre quarantaseienne ha violentato le sue due figlie di nove e tredici anni. Finalmente, nei giorni scorsi, è arrivata la condanna in primo grado per ...

Quarantuno anni senza Peppino Impastato : «Una figura gigantesca» : «Per il cambiamento ci vuole tempo, bisogna formare e informare soprattutto i più piccoli, raccontare chi attraverso la politica, intesa nel senso più nobile, si è battuto per valori e ideali di ...