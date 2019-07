Problemi per WhatsApp | Instagram e Facebook | non caricano le immagini

Persistono i Problemi con le notifiche WhatsApp per Samsung Galaxy S8 : le uniche strade percorribili : Dopo gli ultimi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S8 (sento di includere anche quello di luglio, essendo stato rilasciato con grande velocità dal produttore coreano come avrete notato dal nostro articolo di ieri), sembra persistere un problema ormai storico per chi ha deciso di puntare sullo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Mi riferisco alla mancata ricezione delle notifiche WhatsApp, o, in alternativa, al fatto che si ...

Sono 24 i Problemi critici risolti per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di luglio : Solito appuntamento di inizio mese dedicato a coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy e che, come sempre, intendono scoprire i dettagli sulla patch mensile concepita dal colosso coreano. Dopo avervi svelato poco meno di quattro settimane fa quella di giugno, infatti, questo martedì tocca concentrarsi sull'aggiornamento di luglio. Dal punto di vista numerico e delle vulnerabilità che Sono state risolte, dovremmo essere al cospetto di un ...

Possibili Problemi TIM riscontrati oggi 1 luglio - anche con l’Assistenza per parlare con operatore : Emergono problemi TIM anche oggi 1 luglio, forse sulla scia di quanto vi ho riportato questa mattina con un altro articolo riguardante la compagnia telefonica. Secondo quanto raccolto in questi minuti, infatti, ci sono segnalazioni in prima istanza per quanto riguarda le prestazioni della Rete, dovuta probabilmente al fatto che da questo momento il 4G non consentirà più di sfruttare gratuitamente gli standard della connessione 4.5G come ...

Oroscopo 30 giugno : Problemi per Gemelli e Acquario : Siamo arrivati all'ultimo giorno di giugno. Come si concluderà questo mese per i dodici segni zodiacali? Scopritelo leggendo l'Oroscopo del 30 giugno con le previsioni astrologiche della giornata di domenica su amore e lavoro. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – In questa giornata devono agire tutti coloro che vogliono vivere meglio. Nei prossimi giorni ci sarà l’opportunità di recuperare un sentimento o portare avanti un progetto. ...

MotoGP : per Rossi in qualifica più Problemi - meno grip e solo 14° : Ottima prestazione per il pilota della Monster Energy Yamaha MotoGP Maverick Viñales sull’infuocato TT Assen Circuit, e domani partirà dalla seconda posizione. Pomeriggio difficile invece per il compagno di squadra Valentino Rossi, che si è qualificato solo 14°. Valentino Rossi: “E’ un grande peccato, perché questa mattina non andavo così male. Ho fatto un ottimo […] L'articolo MotoGP: per Rossi in qualifica più ...

F.1 - GP d'Austria<br> - Pole position per Leclerc - Problemi per Vettel : Charles Leclerc ha conquistato la Pole position del Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spielberg, il pilota monegasco della Ferrari ha guidato alla perfezione e ha fermato il cronometro sull'1.03.003, che è il nuovo record della pista. Seconda posizione per Lewis Hamilton, staccato di due decimi abbondanti, mentre in terza posizione troviamo la Red Bull di Max Verstappen.Risultato agrodolce per la ...

Speedy Leclerc - Hamilton bruciato e pole position in Austria : Problemi per Vettel prima del Q3 : Il monegasco centra la sua seconda pole in carriera, precedendo Lewis Hamilton e Max Verstappen. Niente Q3 per Vettel, fermato ai box da un problema tecnico La Ferrari rialza la cresta in Austria, centrando la pole position con Charles Leclerc che brucia le Mercedes e si regala il primo posto sulla griglia di partenza del tracciato di Spielberg. photo4/Lapresse Prestazione perfetta del monegasco, che ferma il crono sull’1:03.003 e ...

Archeologa in Iraq. “In Italia i Problemi sembrano insormontabili - qui grande lotta per rinascere” : Quando nel 2003 è stato saccheggiato il Museo di Baghdad, in Iraq, Licia ha fatto una promessa a se stessa: tornare il prima possibile e dare il suo piccolo contributo a quel Paese. “In effetti sono stata fortunata – ricorda –. Nel febbraio del 2012 ci siamo recati a Nassiriya per la prima campagna della Sapienza ad Abu Tbeirah. Le ultime truppe straniere avevano infatti lasciato il Paese agli inizi di dicembre e abbiamo ...

Salute - 851 mila italiani in cura per Problemi mentali : oltre la metà sono donne - le più colpite da depressione : Quarantuno anni senza manicomi ma la Salute mentale continua a soffrire. A causa di investimenti scarsi e carenza di personale la capacità assistenziale finora è riuscita a soddisfare poco più della metà (il 55,6 per cento) del fabbisogno nazionale, secondo una stima della Società italiana di epidemiologia psichiatrica (Siep). Spinto dall’urgenza di trovare una soluzione il Ministero della Salute ha allora istituito un tavolo tecnico sulla ...

Complesso accesso a Banca Intesa Sanpaolo con O-Key SMS : Problemi con gli operatori : Non è particolarmente semplice in questi giorni l'accesso alla Banca online di Intesa Sanpaolo, soprattutto per coloro che sono soliti utilizzare il servizio O-Key SMS. Dopo l'ultimo bollettino pubblicato alcuni giorni fa, con un bug molto più esteso rispetto a quello che sto portando alla vostra attenzione oggi 28 giugno, occorre analizzare un altro aspetto di questa vicenda che chiude un mese non semplice per il brand. Il primo, del resto, ...

Formula 1 - Problemi in casa Mercedes nelle FP1 del Gp d’Austria : perdita d’olio sulla monoposto di Bottas : Il pilota finlandese dovrà ritardare l’inizio delle FP1 per un guaio tecnico alla power unit, occorso proprio nella mattinata di oggi problemi in casa Mercedes nella mattinata di Spielberg, sulla monoposto di Valtteri Bottas infatti è stata riscontrata una perdita d’olio che ha obbligato i meccanici a sostituire la power unit numero 2. sulla W10 numero 77 verrà dunque montato il propulsore numero 1, con cui il finlandese ...

Integratore per Problemi di erezione ritirato - allerta del Ministero : “Non deve essere consumato” : Si tratta di un prodotto cinese contro l'impotenza chiamato “Passion & Pleasure” (lotto 12/2018 e scadenza 06/2020), segnalato attraverso il sistema di allerta rapido Rasff per la presenza di sostanze non consentite.Continua a leggere

Vela - Giovanni Soldini : “La barca per me è un piccolo mondo - sui Problemi del clima serve un cambio di mentalità” : Giovanni Soldini, simbolo della Vela italiana e principale specialista al mondo nelle navigazioni solitarie, è intervenuto al Forum dell’ANSA tenutosi nella giornata di oggi raccontando il proprio rapporto con il mare e con le ultime esperienze affrontate. Il velista milanese ha sottolineato soprattutto l’importanza della tecnologia introdotto dall’America’s Cup e le sue ripercussioni sulla quotidianità: “La ...

EA corregge i Problemi di sicurezza di Origin che potevano mettere in pericolo milioni di utenti : EA ha corretto i problemi di sicurezza della sua piattaforma Origin, che avrebbero potuto consentire agli hacker di violare e sfruttare milioni di account degli utenti, riporta Engadget. Le vulnerabilità sono state individuate da Check Point Research e CyberInt e, una volta sfruttate, avrebbero potuto consentire l'acquisizione dell'account giocatore e il furto di identità. Le società di cibersicurezza hanno avvisato EA, che è stata pronta a ...