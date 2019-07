Napoli | agguato ad alta velocità al Rione Traiano | 49enne ferito a colpi di pistola sullo

Agguato nella notte nei vicoli di Napoli : due uomini feriti a colpi di pistola : Agguato tra i vicoli del rione Sanità e due uomini gambizzati. È questo il bilancio dell'Agguato su via Santa Maria Antesaecula. Un 35enne è stato colpito a entrambi gli...

Finalmente a casa! Noemi dimessa dall’ospedale Santobono di Napoli. La bimba ferita nell’agguato del 3 maggio torna tra l’affetto dei suoi cari : Finalmente una bellissima notizia: Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa dall’ospedale pediatrico Santobono. La bimba, secondo quanto si apprende, ha lasciato l’ospedale in mattinata e si trova già a casa con i genitori. “Bisogna ancora una volta dire grazie ai medici e al personale sanitario che sono stati straordinari, confermando quanto sia un’eccellenza ...

Agguato a Napoli - migliorano ancora le condizioni di Noemi : migliorano ancora le condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio e ricoverata ancora in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono. Nel bollettino medico diffuso dall'ospedale si legge che la piccola "è sveglia, cosciente ed ha iniziato ad alimentarsi, respira spontaneamente ma necessita ancora di un supporto di ossigeno ad alti flussi, sebbene sia in decremento". Proseguono gli esami ...

Napoli - agguato in ospedale nella notte : 11.18 agguato in ospedale la scorsa notte, a Napoli.Un ragazzo con in testa un casco ha sparato con una pistola nel cortile dell'ospedale "Vecchio Pellegrini" contro un 22enne arrivato poco prima già ferito alle gambe. I colpi, per fortuna non lo hanno raggiunto. Il 22enne, già noto alle forze dell'ordine, è ricoverato in condizioni stabili. E' giunto in ospedale accompagnato da alcuni ragazzi. Poco dopo è entrato l'aggressore. Sul fatto sono ...

Napoli - agguato fallito in ospedale : spari contro uomo già ferito. Commissario Asl : “Non posso dare camici antiproiettile” : Casco in testa e pistola in pugno, è entrato nel cortile dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e ha aperto il fuoco, probabilmente provando a finire il “lavoro” che aveva iniziato in strada poco prima. Ma l’agguato è fallito di nuovo perché i colpi non hanno raggiunto l’obiettivo del sicario, un 22enne del quartiere Arenella che era giunto nella struttura ospedaliera poco prima, insieme ad altri giovani, con ...

