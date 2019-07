L’intesa è stata ritrovata! Melissa Satta e Kevin Boateng complici alle Baleari con Maddox (Di mercoledì 3 luglio 2019) Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono stati fotografati insieme alle Baleari. I due ex, ma potrebbe non essere più così, dimostrano di avere ritrovato L’intesa. Che sia in barca o in spiaggia, l’ex velina di Striscia la notizia e il calciatore restano sempre vicini. Il volto della Satta è finalmente rilassato, le si legge sul viso la felicità di avere recuperato l’unione familiare. Non è detto che i due siano tornati insieme, saranno il tempo o i diretti interessati a chiarirlo, eppure un passo avanti rispetto alla situazione di stallo di qualche mese fa sembrerebbe essere stato compiuto. (Di mercoledì 3 luglio 2019)Princesono stati fotografati insieme. I due ex, ma potrebbe non essere più così, dimostrano di avere ritrovato. Che sia in barca o in spiaggia, l’ex velina di Striscia la notizia e il calciatore restano sempre vicini. Il volto dellaè finalmente rilassato, le si legge sul viso la felicità di avere recuperato l’unione familiare. Non è detto che i due siano tornati insieme, saranno il tempo o i diretti interessati a chiarirlo, eppure un passo avanti rispetto alla situazione di stallo di qualche mese fa sembrerebbe essere stato compiuto.

L’ultimo anno è stato difficile per Melissa e Boateng. Le voci di crisi che inizialmente la Satta non aveva voluto confermare sembravano essere fatte strada nel loro rapporto, fino alla conferma della rottura. Sia Boateng che la moglie sono rimasti in silenzio durante questi lunghi mesi. Qualche segnale di distensione era arrivato solo dall’ex velina a tradire il profondo legame che ancora la teneva vicina al suo ex. Stando a quanto queste foto raccontano, entrambi potrebbero avere deciso di lasciarsi quel periodo difficile alle spalle. Non sarebbe la prima volta che accade, basta vedere quanto è accaduto a Stefano De Martino e Belén Rodriguez.