L' Italia si spopola | dice l' Istat Nel 2018 persi 124 mila residenti e -4% di nascite

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Al 31mbrela popolazione residente inè inferiore di oltre 124unità rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'sottolineando che si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione: dal 2015 sono oltre 400in meno, un ammontare superiore agli abitanti del settimo comune più popoloso d'. Record negativo per leche hanno toccato il livello più basso dall'Unità d'. Il calo è in atto dal 2008. La diminuzione nelè di 18unità, -4% rispetto al 2017. Già a partire dal 2015 il numero diè sceso sotto il mezzo milione e nelsono stati iscritti in anagrafe per nascita solo 439.747 bambini.

