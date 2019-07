Le rovine di un antico palazzo emergono dalle acque del Tigri

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) (Foto: University of Tübingen and Kurdistan Archaeology Organisation) Sulle rive del fiume, nella regione del Kurdistan in Iraq, sono appena state scoperte ledi une imponenterisalente all’età del bronzo. Una scoperta sorprendente che potrebbe rilevare nuovi e preziosi dettagli sul misterioso Impero di Mitanni, un regno che abitava il nord della Mesopotamia tra il 1450 e il 1350 a.C. (Tardo Bronzo), e di cui, tuttavia, non abbiamo finora avuto fonti originali per poterne ricostruire la storia. http://www.youtube.com/watch?v=aJcBpfDPcCE A raccontarlo è stato un team di archeologi curdi e tedeschi che, dopo un decennio di lavori, hanno portato alla luce le antichedel, nel sito Kemune, nel bacino idrico della Diga di Mosul del Kurdistan iracheno. Uno scoperta resa possibile a causa del ritiro dellenella diga, dovuta alla grave ...

