Juve | potrebbero arrivare diverse ufficialità nei prossimi giorni | come Demiral e Buffon

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare De Ligt - Rabiot e Chiesa : La Juventus è pronta ad investire sul mercato, con l'intento di regalare giocatori di qualità e funzionali al gioco offensivo del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. I rinforzi dovrebbero riguardare tutti i settori, difesa, centrocampo e settore avanzato: proprio per la difesa sarebbe vicinissimo l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, la Juventus sembrerebbe infatti in vantaggio su Barcellona (che spenderà la maggior parte del budget di mercato per ...

Douglas Costa : 'Voglio restare alla Juventus' - ma i bianconeri potrebbero cederlo : Ufficializzato il nuovo tecnico, la Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di regalare a Maurizio Sarri giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Gran parte degli investimenti però passeranno da alcune cessioni pesanti, necessarie soprattutto per motivi di Fair Play Finanziario: a fine giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, ...

Juventus - potrebbero esserci diverse cessioni - tra cui quelle di Cuadrado e Mandzukic : L'arrivo di Sarri può essere definito come un vero e proprio cambiamento epocale per la Juventus, che ha deciso di affidarsi ad un tecnico che fa del gioco offensivo la sua caratteristica principale. Il 4-3-3 dovrebbe essere lo schema prescelto dal tecnico toscano, anche se non è detto che possa rispolverare il trequartista come quando era alla guida dell'Empoli. Proprio il cambio in panchina potrebbe determinare una serie di cessioni pesanti da ...

Juventus - potrebbero partire Mandzukic e Higuain per arrivare ad Icardi : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe essere Maurizio Sarri, prosegue il lavoro della dirigenza pronta ad allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da cessioni pesanti, anche perché la Juventus, con l'approvazione del bilancio d'esercizio, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 ...

Juventus - nella probabile formazione 2019/2020 potrebbero esserci Pogba e Chiesa : Nonostante non sia ancora noto il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici avrebbe già in mente la lista dei nomi che possono essere utili per rinforzare la rosa della società bianconera, la quale è sempre attiva sul fronte mercato, pensando a diversi giocatori che possano far crescere anche a livello europeo la squadra. Pogba clamoroso ritorno? Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe pensando ad un clamoroso ...

Quanti nomi per la nuova Juventus : potrebbero arrivare Koulibaly e Zaniolo : La Juventus si muove sul mercato per portare a Torino i migliori calciatori, aspettando prima la tanto attesa notizia dell'arrivo di Maurizio Sarri o Pep Guardiola, come nuovo allenatore della squadra bianconera. Uno degli obiettivi principali per la società di via Galileo Ferraris è il giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly. La Juventus spera di portare in bianconero l’allievo di Maurizio Sarri assieme al suo maestro, ove potrebbe esserci anche ...

Guardiola-Juventus - parte dell'ingaggio potrebbero pagarlo Adidas e Maserati : La Juventus e Josep Guardiola, un matrimonio che potrebbe essere possibile. In tal senso un'indiscrezione arriva dal sito Money.it in merito al mister catalano ed al suo eventuale ingaggio. Secondo questo rumor, la Adidas, di cui Guardiola e Cristiano Ronaldo sono testimonial, pagherebbe parte del lauto ingaggio di Pep. Ma non è tutto qui, ci sarebbero infatti altri partner, pronti a spingere in direzione Juventus. Guardiola ed il suo ...

Calciomercato Juventus - con Sarri potrebbero arrivare Koulibaly e Van de Beek : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, in pole position ci sarebbe Maurizio Sarri. L'attuale tecnico del Chelsea, infatti, sarebbe molto gradito al numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, che vorrebbe un'inversione di rotta rispetto alla filosofia conservativa di Massimiliano Allegri. Con Sarri potrebbero esserci ...

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare Sergio Ramos e Pogba per una squadra stellare : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri, sul quale i vertici del club bianconero hanno deciso di non puntare per la prossima stagione. La dirigenza sabauda, comunque, ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per cercare di conquistare la Champions League, vera e propria ossessione della Juventus. Il club bianconero potrebbe mettere a segno degli importanti ...

Juventus - potrebbe nascere un intrigo Pjanic-Allegri : i due potrebbero ritrovarsi al PSG : La Juventus è già al lavoro per allestire la rosa per la stagione 2019/2020. La dirigenza juventina, in primis, sta cercando di trovare il nuovo allenatore per la prossima annata, un lavoro non semplice quello di Fabio Paratici e Pavel Nedved che sono chiamati a scegliere il degno erede di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese in bianconero ha vinto 11 trofei e il suo successore avrà il compito di fare ancora meglio. Domenica, per ...

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare tre grandi colpi : tra questi Kroos : La notizia del giorno in casa Juventus è sicuramente il divorzio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri, che il prossimo anno non sarà più sulla panchina del club piemontese. Per quanto riguarda i successori del tecnico toscano sono stati fatti vari nomi, tra i quali quelli di Pep Guardiola, Didier Deschamps, Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino. Nel frattempo la dirigenza della Juventus sta continuando a lavorare sul mercato. potrebbero ...

Boniek ed il focus sulla Roma : “50 nomi che potrebbero allenarla. La maglia della Juve? Sembra l’Ascoli” : Zbigniew Boniek ha parlato della gara di ieri sera tra Roma e Juventus, vinta dai giallorossi grazie alle reti di Dzeko e Florenzi “Da tifoso direi che la Roma ha vinto giocando bene, però guardando il calcio in maniera diversa dico che la Juventus è già appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per ...

Sky Sport : Khedira e Manduzkic potrebbero lasciare la Juventus a luglio : Indipendentemente da chi ci sarà in panchina la prossima stagione, la dirigenza juventina sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione di mercato, con tanti giocatori che potrebbero essere messi in discussione ed essere ceduti in estate. D'altronde l'esigenza della Juventus è anche quella di fare cassa, in quanto a giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che potrebbe significare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni ...