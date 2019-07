Il gip di Ischia Capuano corrotto anche con vino e pastiere

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Biglietti aerei, tessere gratis per stabilimenti balneari e perfino l’acquisto die bottiglie di. C’èquesto tra le utilità che il giudice di Napoli Alberto, arrestato oggi dalla Procura di Roma, otteneva in cambio di favori., gip di, è finito in carcere nell’ambito di un’indagine anticorruzione della procura di Roma in cui sarebbe emersi dei collegamenti con la Camorra.Nell’ordinanza il gip della Capitale scrive che “tutto si può ottenere, tutto si può comprare attraverso il giudice, che vanta vere o presunte influenze su numerosi altri magistrati del tribunale e della Corte di Appello di Napoli ed è pronto a spendere i suoi rapporti in cambio di elargizioni di denaro ed altre utilitàdi entità economica relativamente modesta oltre a lavori ...

