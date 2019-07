Barbara d’Urso deve prendere una decisione importante | il retroscena

lanostratv

(Di mercoledì 3 luglio 2019)d’Urso: Domenica Live in bilico? Parla Piersilvio Berlusconi Ieri sono stati presentati ufficialmente i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. E in questa circostanza Piersilvio Berlusconi ha già confermato ched’Urso sarà alla conduzione di tutti i suoi programmi, che tanto successo hanno ottenuto la scorsa stagione. Ma non è finita qua perchè ecco arrivare il colpo di scena. Quale? Il destino di Domenica Live pare ancora essere decisamente in bilico. Il motivo? E’ stato lo stesso Piersilvio Berlusconi a rivelarlo a TvBlog.it: “Domenica Live è confermata nel solito orario, ma sarà laa decidere se ce la fa o no, perché la domenica per noi è la meno rilevante e abbiamo lasciato a lei piena libertà…” A questo punto la palla al balzo passa ad’Urso. Cosa deciderà di fare quest’ultima? ...

