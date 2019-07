Baci e abbracci tra Mattarella e Noemi

Commozione e sorrisi nella saletta di rappresentanza dello stadio S.Paolo, a Napoli,prima dell'avvio della cerimonia d'apertura delle Universiadi: il presidente,ha incontrato,la bambina gravemente ferita il 3 maggio scorso in un agguato di camorra. "Come va?", ha chiestoalla bambina, emozionata,dopo averlaata eata."Meglio, fortunatamente", hanno risposto in coro tutti i presenti, tra cui il leader della Camera Fico i rappresentanti campani De Luca e de Magistris e il capo del Coni Malagò.(Di mercoledì 3 luglio 2019)