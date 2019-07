Wimbledon – Non basta il cuore | Giulia Gatto-Monticone cede a Serena Williams | ma che

LIVE Berrettini-Bedene - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 2-5 - il romano non riesce a rientrare nel match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Vince ancora a zero alla battuta. Ora Bedene potrà chiudere il set. 30-0 Buon inizio di Berrettini al servizio. 2-5 Bedene tiene il servizio pur rischiando 5 volte. Berrettini non riesce a rientrare nel set. 40-40 Nulla di fatto: parità, l’ennesima. 40-AD Continua a dare fastidio in risposta l’italiano: quinta chance di break. 40-40 Non c’è la possibilità di scambiare per ...

Wimbledon – Andrea Arnaboldi non va oltre il primo turno - Karlovic lo annienta in tre semplici set : Il tennista italiano non può nulla al cospetto del croato, che si impone in scioltezza con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 Andrea Arnaboldi non supera il primo turno di Wimbledon, il tennista italiano infatti cede di schianto a Ivo Karlovic. Il croato si impone con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco, accedendo così al turno successivo. Niente da fare per il 31enne di Cantù al cospetto degli ace del ...

Sorteggi non facili per le azzurre a Wimbledon : Sorteggi non facili per le azzurre a Wimbledon. Gli incroci del main-draw della terza prova stagionale dello Slam che si disputa da lunedì sull'erba dell'All England Lawn Tennis non è stato particolarmente favorevole alle azzurre: Camila Giorgi affronterà l'ucraina Yastrenska mentre Giulia Gatto-Monticone dovrà vedersela con Serena Williams. La Giorgi, rientrata ad Eastbourne dopo tre mesi di assenza per l'infortunio al polso, è chiamata a ...

Wimbledon 2019 - i favoriti. Djokovic difende il titolo - Federer cerca la nona - Nadal si sente bene. Diversi i possibili outsider : Normalmente, da ormai tantissimi anni, sono sempre tre i nomi a comandare il lotto dei favoriti, in qualsivoglia ordine di preferenza, nei tornei dello Slam: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. L’edizione 2019 di Wimbledon non fa eccezione. Djokovic è il detentore del titolo, conquistato in un 2018 che fino a quel momento l’aveva visto barcollare a più riprese. Da quel successo, però, il fantasma della prima metà ...

Wimbledon - rabbia Nadal : “io dietro Federer - non è corretto. Unico Slam con regolamento diverso” : Rafa Nadal protesta contro il criterio di selezione delle teste di serie di Wimbledon: lo spagnolo finisce terzo alle spalle di Federer Scelte le teste di serie, a Wimbledon Rafa Nadal sarà terzo, alle spalle di Roger Federer, nonostante il ranking dica il contrario. Il motivo è da ricercarsi nel particolare metodo con il quale vengono selezionate le teste di serie ai Championship, ovvero privilegiando i risultati su erba. Ai microfoni di ...

Wimbledon 2019 : dopo il 102° torneo ATP vinto a Halle Roger Federer va a caccia del suo nono trionfo ai Championships : Sta per arrivare il momento preferito della stagione di Roger Federer: il torneo di Wimbledon. Il 37enne fuoriclasse svizzero di Basilea è reduce dal suo decimo trionfo nell’ATP di Halle battendo in finale il belga David Goffin, suo diciannovesimo trofeo in assoluto conquistato sull’erba, il suo 102° nel circuito maggiore maschile, e da lunedì andrà a caccia del suo nono titolo ai Championships dopo quelli del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, ...

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini : “Non ho rischiato e sfruttato le occasioni. Ora torno a Wimbledon” : Fabio Fognini è stato eliminato dal Roland Garros per mano di Alexander Zverev. Il tedesco si è imposto in quattro set al termine di una partita che ha lasciato comunque molti rimpianti al ligure. Il numero uno azzurro ha commentato così la sconfitta, soffermandosi soprattutto sulle occasioni avute nel quarto set: “Probabilmente in quelle circostanze sono stato troppo prudente non ho rischiato, non sono andato a prendermi il ...