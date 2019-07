Ultime Notizie Roma del 02-07-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno casa si cuoce in apertura proseguiremo in operazioni di salvataggio in mare assicurato i responsabili della vng durante una conferenza stampa a Berlino serve una soluzione politica in modo che situazioni del genere non tornino a ripetersi ha detto il portavoce riaggiunto siamo molto delusi dal governo tedesco e dall’Europa la Germania intanto ha fatto sapere che accoglierà un terzo dei migranti cara bordo della Sea Watch 3 si tratta di una dozzina di persone sembriamo argomento a Milano la Guardia di Finanza ha eseguito ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone nell’ambito di un’inchiesta Su presunti profitti illeciti per 7,5 milioni di euro 4 Plus che si occupano di accoglienza di migranti che risulterebbero legata ad esponenti della Ndrangheta ...

tvdellosport : ??| Paolo #Maldini e Ricky #Massara hanno appena terminato il proprio incontro con la dirigenza della #Fiorentina!… - enpaonlus : Le ultime, preoccupanti cifre sul randagismo in Italia - DiMarzio : Buonanotte con le ultime notizie di #calciomercato -