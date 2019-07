Super scarafaggi si stanno evolvendo per resistere ai pesticidi

(Di martedì 2 luglio 2019) Entomologi dell'Università Purdue hanno dimostrato che glisi evolvono rapidamente per sopravvivere ai cocktail diletali, trasferendo il "potere" alla progenie. Poiché sono quasi impossibili da uccidere con i soli insetticidi, gli scienziati suggeriscono di combinare più tecniche per eliminarli. . Per determinare la resistenza della specie Scharf e colleghi hanno effettuato dei test con(della durata di 6 mesi) nelle abitazioni dell'Illinois e dell'Indiana, due stati degli Stati Uniti. Hanno utilizzato i tre insetticidi abamectina, acido borico e tiametoxam e li hanno utilizzati da soli o in combinazione fra loro (duplice o triplice). Al termine dell'indagine hanno osservato che l'uso del singolo pesticida o di quello doppio non ha affatto diminuito la popolazione di, ma al contrario essa si è accresciuta sensibilmente. Anche il triplice trattamento non è stato un successo, benché la popolazione sia rimasta stabile nei numeri.