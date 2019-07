Sale su statua San Francesco e minaccia di lanciarsi | 30enne tratto in salvo

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – Cercava probabilmente solo attenzione il ragazzo che domenica pomeriggio, nella calda estate romana, in piazza San Giovanni, dopo essersi arrampicato a torso nudo sul monumento a Sand’Assisi,va di buttarsi. Sono stati 2 equipaggi della Polizia di Stato, dei commissariati Esquilino e San Giovanni, con non poca difficolta’, a bloccarlo ed affidarlo alle cure del 118. I poliziotti, pur valutando che l’altezza dellanon sarebbe stata di per se’ letale, per evitare qualsiasi conseguenza fisica al giovane, prima lo hanno tranquillizzato e poi si sono arrampicati sullae sono riusciti ad afferrarlo e metterlo in sicurezza. Lo comunica in una nota al Questura di Roma. L'articolosuSandiinproviene da RomaDailyNews.

