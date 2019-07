Migranti | Agrigento | folla di cronisti sotto l' appartamento in cui si trova Carola

Migranti - il procuratore di Agrigento : "Il vero pericolo sono gli sbarchi fantasma" : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è intervenuto davanti alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati per fare il punto della situazione sul lavoro della Procura del capoluogo siciliano sui casi delle navi delle ong che hanno soccorso i Migranti nel Mar Mediterraneo e li hanno poi fatti sbarcare in Italia, non ultimo quello della Sea Watch 3 ora posta sotto sequestro.Patronaggio ha approfittato di ...

Migranti - il procuratore di Agrigento Patronaggio : “Mai provato rapporto tra trafficanti e Ong” : Secondo il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, non è mai stato provato alcun rapporto tra le Ong e i trafficanti di esseri umani: "L'attività delle Ong potrebbe essere considerata illecita solo nel caso di un rapporto preventivo tra trafficanti e Ong, cosa finora mai provata", afferma in audizione alla Camera.Continua a leggere

Migranti - Patronaggio (pm Agrigento) : “Sbarchi fantasma sono vero pericolo. Alcuni terroristi entrati dalla Sicilia” : “Il pericolo maggiore alla sicurezza pubblica più che dai barconi che partono dalla Libia proviene dagli sbarchi fantasmi che arrivano dalla Tunisia“. Così il procurate di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso dell’audizione in Commissione Affari costituzionali su decreto sicurezza. “Gli sbarchi fantasmi sono un vero pericolo perchè chi arriva così vuole sottrarsi all’identificazione” che invece nei casi dei ...

Migranti - Patronaggio (pm Agrigento) : “Non c’è nessuna prova di accordi tra trafficanti e ong” : “Non è stato provato il preventivo accordo tra trafficanti di esseri umani e ong. Che non deve essere limitato adun semplice contatto, tipo una telefonata, ma deve esserci una comunicazione del tipo: ‘stiamo facendo partire Migranti, avvicinatevi e prelevateli'”. Lo ha detto Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. L'articolo Migranti, Patronaggio (pm ...

Migranti - il procuratore di Agrigento : "Nessuna prova di accordo Ong-trafficanti" : Luigi Patronaggio ascoltato dalle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera: ridotti gli arrivi, "insignificati" quelli riferiti ai salvataggi delle Ong, "il maggior pericolo sono gli sbarchi fantasma". E sul decreto sicurezza-bis: "Non c'era giustificato motivo...

Migranti : Agrigento - nuova lettera di minacce al Procuratore Patronaggio : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - nuova lettera anonima contro il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Una busta con offese e minacce, indirizzata al magistrato, è arrivata ieri in Procura. Secondo quanto si apprende, nella lettera si fa riferimento ai Migranti. La busta bianca è stata inte

Agrigento - lettera di insulti e minacce al pm Patronaggio : “Intimidazioni su sbarchi dei Migranti” : L’ennesima lettera, piena di insulti e minacce, è arrivata questa mattina, venerdì 28 giugno. Il destinatario è il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Le ragioni delle intimidazioni, sono, ancora una volta, gli sbarchi dei migranti. Appena venti giorni fa, il 10 giugno, al magistrato era stata recapitata un’altra lettera con dentro un proiettile e un avvertimento: “La prossima volta, se continuerai a fare sbarcare ...

