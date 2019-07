LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 | 6-4 5-2 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | l’azzurro convince in questo

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAce centrale diche si aggrappa al servizio per annullare questa seconda palla break controVantaggio, scambio insistito con il rovescio in back e nuova chance per l’americano contro40-40 PALLONETTO DI FABIO!!!si salva con una giocata pazzesca sulla riga contro30-40 PALLA BREAK!prende bene il tempo con il dritto e costringeall’errore 30-30 Attacco un po’ morbido perche però viene graziato dache non sfrutta il passante comodo di dritto 15-30 Brutto errore con il rovescio diche accorcia un po’ troppo 15-15 Attacco ottimo in controtempo diun po’ sorpreso dalla discesa a rete vincente dell’americano 15-0 Ace di, grande traiettoria ad uscire Servizio vincente al centro die 5-3 in ...

zazoomnews : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 2-1 Wimbledon 2019 in DIRETTA: l’azzurro prova a fare gara di testa nel secondo parziale -… - zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. E’ i… - zazoomnews : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 6-4 3-1 Wimbledon 2019 in DIRETTA: l’azzurro comincia bene nel terzo set - #Fognini-Tiafoe… -