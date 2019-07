Gossip Uomini e Donne | Angela | la sorella fa una gaffe E’ polemica

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi lanciano frecciatine a Giulia : Il Gossip di Uomini e Donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è ...

Gossip Uomini e Donne : Pamela Barretta svela un retroscena su Stefano : Pamela Barretta di Uomini e Donne torna a criticare Stefano: “Mi vuole mettere tutti contro!” Pamela Barretta ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione la dama del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo ex Stefano Torrese, non andandoci affatto giù leggera. Cosa ha detto? Ha svelato un retroscena sul cavaliere che se fosse vero avrebbe ...

Gossip Uomini e donne - Cavaglià tradita? Raselli : 'Penso sia un momento complicato' : L'argomento del momento tra i fan di Uomini e donne è senza dubbio la possibile crisi in atto tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Da quando quest'ultimo è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, le voci di tradimento hanno cominciato a rimbalzare sui social network a partire dal profilo di Deianira Marzano, prontamente smentite dal diretto interessato. L'ex corteggiatore, infatti, è intervenuto su Instagram per smontare la tesi del bacio ...

Gossip Uomini e o donne : la rottura di Ida e Riccardo è definitiva ma senza rancore : Il dating show Uomini e donne è in vacanza da circa un mese ma i telespettatori possono comunque restare informati sulle sorti dei suoi protagonisti grazie ai social network o alla rivista ufficiale dedicata al programma. Nell'ultimo numero di "Uomini e donne Magazine", Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con Riccardo Guarnieri dopo l'ultima puntata trasmessa su Canale 5. In tale circostanza il ...

Gossip Uomini e Donne : Manuel Galiano sconsolato al ritorno da Ibiza - Giulia in silenzio : È passato meno di un mese dalla scelta di Giulia Cavaglià al Trono Classico di Uomini e Donne, ma le voci di crisi per lei e Manuel Galiano continuano a rimbalzare tra gli appassionati del programma. Dal giorno in cui l'ex corteggiatore è partito per Ibiza in compagnia di alcuni amici non c'è stata pace per la coppia, i cui movimenti continuano ad essere monitorati sui social network. E proprio un video di un amico di Manuel ha fatto nascere il ...

Gossip Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri felice al mare. FOTO : Riccardo Guarnieri in vacanza al mare dopo Uomini e Donne: è ancora single? Mare cristallino, sottofondo musicale e fisico scultoreo. Sono questi i tre ingredienti della Instagram Stories di Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano si sta concedendo il meritato relax estivo dopo un anno di lavoro, segnato anche da alti e bassi a livello sentimentale. La rottura con Ida Platano lo scorso autunno è stata seguita infatti da una serie di ...

Gossip Uomini e Donne : Giulia Cavaglià tradita da Manuel? Parla lei : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la segnalazione su Manuel Sicuramente questa giornata non è stata delle più semplici per Giulia Cavaglià. Il motivo? E’ arrivata una segnalazione su Manuel Galiano. Difatti pare che quest’ultimo, in vacanza a Ibizia con gli amici, sia stato sorpreso a baciare una ragazza. Una segnalazione che ha ovviamente creato un incredibile caos mediatico. E dopo tanto Parlare di tutta ...

Uomini e Donne Gossip : arriva una segnalazione su Manuel Galiano : Manuel Galiano di Uomini e Donne nei guai? La segnalazione Poco fa è arrivata una segnalazione su Manuel Galiano che ha creato un incredibile putiferio mediatico. Di cosa si tratta? La popolare influencer Deianira Marzano, giusto poco fa, ha dichiarato su instagram che on line girerebbe un video in cui Manuel Galiano sarebbe stato sorpreso con un’altra. In questa circostanza, come svelato sempre da Deianira, il fidanzato di Giulia Cavaglià ...

Gossip Uomini e Donne : Luca Daffrè abbracciato a Giorgia - amica di Cecilia Rodriguez : È passato poco meno di un mese dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne: se la storia tra la tronista e Alessio Campoli è finita nel giro di un paio di settimane, si è saputo poco sul ragazzo che ha rifiutato, Luca Daffrè. Come racconta il sito di Tabloit in queste ore, alcune sere fa il bel corteggiatore è stato paparazzato tra le braccia di una mora a Milano: i giornalisti di Gossip sostengono che la fortunata sia Giorgia Pacciariello, ...

Gossip Uomini e Donne : Arianna con una foto spazza via le voci di crisi con il fidanzato : Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non stanno vivendo un periodo di crisi, come aveva ipotizzato fino a qualche ora fa il Gossip di Uomini e Donne. La loro prolungata assenza dai social network - dai quali avevano smesso di apparire insieme come abitudine - aveva fatto nascere più di qualche sospetto. E la voce si era trasformata in vera e propria preoccupazione poiché continuava a non arrivare alcuna replica in tal senso da parte dei due ex ...

Uomini e donne Gossip : Arianna e Andrea potrebbero essere in crisi - fan in allarme : Cosa sta accadendo negli ultimi giorni tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli? È questo l'interrogativo che rimbalza tra i fan di Uomini e donne, incuriositi dall'improvvisa assenza di foto e video che ritraggono insieme la coppia. Dopo la scelta, avvenuta in studio prima delle puntate serali di febbraio, l'ex tronista e la sua corteggiatrice erano apparsi inseparabili. Erano costanti le foto pubblicate su Instagram, nonché i commenti d'amore ...

Gossip Uomini e donne - Angela nega la relazione con Guido : 'È solo un amico' : Le voci relative alla possibile relazione sentimentale tra Angela Nasti e Guido Grimaldi continuano ad infiammare il Gossip di Uomini e donne. È stato l'ex corteggiatore Amedeo Venza a segnalare il fatto che la tronista avesse lasciato subito Alessio Campoli a causa della frequentazione con il facoltoso armatore napoletano. Tale indiscrezione è stata poi confermata da diversi utenti, che hanno rivelato di avere visto la coppia a Capri, ...

Gossip Uomini e Donne - Stefano Torrese smentisce Pamela : 'Ha raccontato cose assurde' : Sebbene il Trono Over di Uomini e Donne sia in vacanza da circa un mese, i telespettatori del programma possono comunque restare aggiornati sulle vicende dei suoi protagonisti grazie al tabloid dedicato alla trasmissione e ai social network. Una coppia, in particolare, sta continuando a far parlare di sé, chiamando in causa la rottura avvenuta in seguito alle dichiarazioni di una collega. I due ex fidanzati sono Stefano Torrese e Pamela ...

Gossip Uomini e donne : la Nasti avvistata a Capri insieme a Guido - un armatore napoletano : La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, arrivata a poche settimane dalla scelta avvenuta a Uomini e donne, è stata chiarita da entrambe le parti nell'ultimo numero del tabloid dedicato al dating show di Maria De Filippi. La tronista e il corteggiatore hanno spiegato che le cose tra loro non sono andate bene come sperato: lei si è trovata davanti ad un ragazzo diverso da quello conosciuto nel programma, mentre lui si è reso conto della ...