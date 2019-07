Cos'è l'inchiesta "Angeli e Demoni" : Costanza Tosi I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti Falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti. Tutto dietro un lauto compenso, e non solo. Anche per “fattore ideologico”. I soldi contavano poco per alcuni, mentre, per altri, tanto. Era questo il ...

Cosa sappiamo dell’inchiesta sugli abusi a Reggio Emilia : Almeno due cose molto riprese da giornali e politici – l'elettroshock e il coinvolgimento del sindaco di Bibbiano – sono state molto ridimensionate; sulle altre serve grande cautela

Inchiesta bimbi in affido : Così il sindaco descriveva ?il sistema modello : Francesca Bernasconi Diceva che gli operatori avrebbero aiutato i piccoli ad "uscire fuori dal tunnel", dopo gli abusi subiti Un sistema volto a "mettere in campo tutte le azioni possibili per ridare speranza, futuro e dignità a questi minori". così solamente tre anni fa, il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, finito agli arresti domiciliari per l'Inchiesta sui minori dati in affido, descriveva il Servizio sociale integrato ...

Inchiesta Sesa - Benedetti e Cunial (Misto) presentano interrogazione al ministro Costa : Le deputate del gruppo Misto Silvia Benedetti e Sara Cunial hanno presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Costa: "S.E.S.A. era già stata oggetto nella scorsa legislatura di un'ispezione da parte della Commissione parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti".Continua a leggere

Strage di via D’Amelio - indagati i pm che condussero inchiesta : depistaggi a favore di Cosa Nostra : Annamaria Palma e Carmelo Petralia, entrambi pubblici ministeri che indagarono sulla Strage di Via d'Amelio in cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, avrebbero depistato le indagini imbeccando tre falsi pentiti, suggerendo loro di accusare falsamente dell'attentato persone che nulla avevano a che fare con esso.Continua a leggere

Inchiesta Fanpage sui rifiuti - TrentaCoste (M5s) : “Inquietante - sottosegretario Gava chiarisca” : Il senatore del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Agricoltura di Palazzo Madama, Fabrizio Trentacoste, commenta l'Inchiesta di Fanpage.it sullo sversamento dei rifiuti in Veneto: "L’Inchiesta di Fanpage che vede coinvolta la Sesa, uno dei più grandi impianti di compostaggio d'Europa, sta facendo emergere degli scenari terribili".Continua a leggere

Inchiesta Fanpage sui rifiuti - Fratoianni annuncia interrogazione parlamentare : “Costa chiarisca” : Il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare sull'Inchiesta pubblicata da Fanpage.it sullo sversamento dei rifiuti in Veneto. Fratoianni si rivolge in particolare al ministro dell'Ambiente: Sarà necessario che il ministro Costa faccia luce fino in fondo su questa vicenda".Continua a leggere

Sergio Mattarella - il terrore politico : Cosa si nasconde dietro all'inchiesta su Luca Palamara : Il caso di Luca Palamara, il consigliere del Csm indagato per uno spinoso caso in cui viene accusato di aver pilotato nomine in cambio di favori e compensi, arriva anche al Quirinale. Già, perché dietro a questa vicenda potrebbe nascondersi un "redde rationem" in magistratura, con i capicorrente che

I carabinieri e il ministero della Difesa si Costituiranno parte civile nell’inchiesta sui presunti depistaggi nel caso Cucchi : L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza per costituirsi parte civile nell’inchiesta sui presunti depistaggi per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009 pochi giorni dopo che era stato arrestato per spaccio di droga. Oltre a

Report - inchiesta-choc sul prosciutto di Parma : Cosa vi mangiate davvero il 20% è tarocco : "Terminata la stagionatura, se andrete ad acquistare un prodotto marchiato Parma, rischierete una volta su tre di essere frodati". Cioè di comprare un prosciutto fatto con la carne di maiali allevati sì in Italia ma figli di scrofe inseminate con maiale danese "durok", più magro, molto richiesto, ma

Lara Comi indagata : Cos’è il finanziamento illecito ai partiti e inchiesta : Lara Comi indagata: cos’è il finanziamento illecito ai partiti e inchiesta Lara Comi è un’eurodeputata al Parlamento europeo in quota Forza Italia e alle elezioni europee è candidata nella circoscrizione Nord-Ovest, ovviamente nella lista FI. Lara Comi è al centro di un’indagine di finanziamento illecito ai partiti, cuore di una più grande inchiesta incentrata sui rapporti tra politici, imprenditori e amministratori tra Lombardia e ...

“In Umbria? Operato della giunta positivo”. Così il Pd lascia ancora tempo alla governatrice sotto inchiesta : Non solo il caso Catiuscia Marini non è ancora chiuso, ma il Partito democratico neppure riesce a mettersi d’accordo sulle dimissioni della presidente dimissionaria della Regione Umbria. E, di fatto, le lascia ancora tempo. Coinvolta nell’inchiesta che ha travolto la sanità regionale e nonostante uno dei suoi assessori sia finito agli arresti domiciliari, i democratici stanno valutando l’ipotesi di salvarla ancora. Il regista è ...

Viggiano - interrogazione di Muroni (Leu) a Costa : “Rigettare proroga concessione a Eni per Centro oli al centro dell’inchiesta” : Un’interrogazione parlamentare per chiedere il rigetto dell’istanza di proroga della concessione Val d’Agri, in scadenza al 26 ottobre 2019, presentata da Eni al ministero dello sviluppo economico il 27 ottobre 2017. Una concessione di cui è parte integrante il centro Oli di Viggiano, al centro di un’inchiesta su una fuoriuscita di petrolio, riconosciuta pubblicamente nel febbraio 2017 e che, probabilmente negli anni, ha contaminato il ‘reticolo ...

Calabria : inchiesta su appalti pubblici - indagati governatore e sindaco di Cosenza : C'è anche Mario Oliverio, 66 anni, presidente della Regione Calabria, Pd, tra i destinatari dei 20 avvisi di garanzia notificati oggi dalla procura di Catanzaro nell'ambito delle indagini sulla ...