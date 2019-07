CorSport | Per Manolas visite mediche subito prima di partire per Dimaro

CorSport : le manovre del Napoli per il centrocampo. Elmas o a Veretout : Il Napoli è in cerca di un centrocampista e la trattativa per accaparrarsene uno potrebbe entrare nel vivo già questa settimana, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta per Eljif Elmas del Fenerbahce. Il club di De Laurentiis, che lo segue da molto tempo, potrebbe decidere di investire circa 15 milioni nel 19enne macedone. Intanto il Napoli ha già incassato il sì di Veretout, che vuole trasferirsi nella nostra città, di cui è innamorato. Su di ...

CorSport : De Laurentiis e Cairo trattano per Verdi e Mario Rui : Il futuro di Verdi potrebbe incastrarsi con quello di Mario Rui. Il Corriere dello Sport scrive che entrambi sono graditi al Torino di Walter Mazzarri. Ieri, all’assemblea della Lega Serie A, erano presenti sia De Laurentiis che Cairo. Secondo il quotidiano i due presidenti avrebbero cercato di trovare un’intesa per trattare. Il Napoli intende cedere Verdi solo a titolo definitivo e certo non vuole svenderlo. L'articolo CorSport: De Laurentiis e ...

CorSport : il Napoli pensa a Kieran Tierney per sostituire Mario Rui : Uno dei calciatori che il Napoli tiene d’occhio per rimpiazzare Mario Rui è, come scritto dal Daily Mail, Kieran Tierney , terzino sinistro del Celtic Glasgow. Il Corriere dello Sport racconta che già in inverno Ancelotti ne parlò con la società: gli piace moltissimo. Rientra anche alla perfezione nei parametri del Napoli: giovane e con ampi margini di crescita ma già con esperienza in Champiosn League. Tierney ha 22 anni, ancora da compiere, ...

CorSport – Il Real Madrid spinge per la cessione a titolo definitivo di James Rodriguez : Il mercato riserva sempre delle sorprese e anche tante fake news, la mania di James Rodriguez al Napoli ha infatti portato ieri al susseguirsi di alcune indiscrezioni che volevano il campione colombiano a Capri per trattare. Notizie prontamente smentite dalla società partenopea. Ma oggi il Corriere dello Sport riporta nuove indiscrezioni sulla trattativa. “La trattativa con il Real continua: Florentino vuole cederlo a titolo definitivo, ...

CorSport : Il nuovo Napoli di Ancelotti punta ad essere competitivo per lo scudetto : Con Manolas il Napoli mette a segno un nuovo colpo importante per rafforzarsi in vista del prossimo campionato. Se dovesse arrivare anche James Rodriguez, scrive oggi il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbe sicuramente colmato almeno in parte il gap con i bianconeri. Come giocherà il Napoli della prossima stagione? Il quotidiano sportivo parte da una certezza, come vorrà Carlo Ancelotti. Se in difesa abbiamo la sicurezza di Meret, adesso ...

CorSport : interesse dello Schalke 04 e dello Zenit per Hysaj e Mario Rui : Hysaj e Mario Rui hanno la valigia già pronta da tempo ma il loro futuro ancora non è stato deciso. L’Atletico Madrid si è fatto avanti più volte per l’albanese ma ha speso 126 milioni per Joao Felix e quindi ha proposto percorsi alternativi che non hanno ingolosito il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Come un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il procuratore Mario Giuffredi non è disposto ad aspettare ad oltranza. Ci sono altre ...

CorSport : per il tweet ufficiale per Manolas è questione di ore : Un affare che muove mezzo mondo, quello che mira a portare Manolas al Napoli, scrive il CorSport. “Vola da Roma a Napoli, da Montecarlo a Milano e porta i suoi echi fino in Grecia e poi a Vancouver, in Canada”. Giuntoli è andato a trattare con Mino Raiola, l’agente di Kostas, fino all’ultimo dettaglio, “anche il più apparente e insignificante dei bonus”. In ballo ci sono 500mila euro. Roma e Napoli devono sistemare un accordo che prevede ...

Sul CorSport le trattative per le cessioni : Albiol - Hysaj - Mario Rui - Diawara e Verdi : Una lista piuttosto nutrita quella dei giocatori da cedere per sfrondare la rosa e fare cassa. Ne parla il Corriere dello Sport. Intanto c’è la questione Albiol. Il difensore centrale ha espresso l’intenzione di tornare a casa, in Spagna e sembra che ad accaparrarselo sarà il Villareal, disposto a pagare la clausola di 4 milioni di euro valida fino al 30 giugno. L’affare dovrebbe essere ormai già concluso, scrive il quotidiano sportivo. Il ...

CorSport : gli ultimi metri per arrivare a James Rodriguez : James attende, come il Napoli, che il Real prenda la sua deicsione. Lui, il colombiano, l’ha già presa ed è irremovibile, vuole stare con Ancelotti. Vuole ritrovare il tecnico che più di ogni altro è riuscito a farlo esprimere al massimo. Per il resto c’è Mendes che lavora. La distanza tra il Napoli e gli spagnoli non è incolmabile. Per ora l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, poi si tratta de ...

CorSport : comincia l’ultima settimana di attesa per Manolas : Manca solo la Roma all’appello per chiudere e archiviare la pratica Manolas. Il Napoli e il greco aspettano il via libera per firmare un contratto che lo legherà per 5 anni a 3,5 milioni a stagione. Ma c’è la clausola, su quella De Laurentiis e Pallotta non concordano, 36 milioni sono troppi per il presidente del Napoli e allora si punta su Diawara per chiudere. Un doppio affare che potrebbe accontentare tutti. A Napoli sono già ...

CorSport : il super-mercato di Napoli e Inter per sfidare la Juve : Questo è l’anno, come scrive il Corriere dello Sport, in cui la rincorsa alla Juve si fa reale, concreta, possibile. Lo si vede nel super-mercato che le big del campionato stanno facendo, dalla richiesta di Ancelotti di avere per la prossima stagione James Rodriguez, “un diez di fatto prima che di maglia per incendiare il popolo”. Ma il Napoli non si ferma qui è lavora anche su un grande difensore come Manolas, dopo essersi già ...

CorSport : Si aspetta il tweet firmato #ADL per sapere se sarà JR10 : Il Corriere dello Sport ci racconta di James Rodriguez, il prossimo acquisto del Napoli. Sì, perché il quotidiano sportivo non ha dubbi che l’affare si chiuda e che arrivi il tweet firmato Aurelio De Laurentiis ad annunciarci la lieta novella. James è per il Napoli una novità assoluta, non per le sue capacità calcistiche. Il ragazzo è nato per il calcio, lo ha nel sangue, ma ce ne sono stati di campioni che hanno vestito la maglia azzurra, ...

CorSport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...

CorSport : Manolas vuole solo Napoli. Si aspetta la Roma per la clausola : Per Manolas, scrive il Corriere dello Sport, si attende solo la risposta della Roma sulla fatidica clausola da 36 milioni. Il greco ha detto “Io vado solo a Napoli” e sarebbe stato avvistato in città, scrive il quotidiano sportivo (chiarendo che, però, non si sa se è vero o se è una leggenda metropolitana), in compagnia di un amico mentre andava in giro a scegliere un posto dove prendere casa e per fare amicizia con la ...