CorSport | Fabian Ruiz | una fuga di talento che raramente la Spagna consente

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Insi mangiano le mani, scrive il Corriere dello Sport. L’anno scorso nessun club spagnolo ha voluto investire i 30 milioni necessari per accaparrarsi un giovane promettente. Si fece avanti il Napoli e lo portò in Italia. “Unadicheaccade da queste parti”. E il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarlo andar via.ha lavorato moltissimo, sia dal punto di vista fisico che mentale. È instancabile, scrive il quotidiano e, legatissimo alla madre Chari, desidera vederla felice per ripagarla dei sacrifici fatti per dargli modo di allenarsi. L’ex allenatore del Betis, Quique Setien, ha dichiarato a Radio Marca: “Lo voleva il Barça che offriva un milione per portarselo nella sua cantera. Rifiutammo l’offerta e sono sicuro che se non fosse andato al Napoli ora il club avrebbe potuto venderlo per 80.ha ancora margini di miglioramento, cioè che mi ...

napolista : CorSport: #FabianRuiz, una fuga di talento che raramente la #Spagna consente Nessun club spagnolo ha voluto investi… - djrenyx : RT @salvione: Spagna campione d’Europa U21: Fabian Ruiz stende la Germania - salvione : Spagna campione d’Europa U21: Fabian Ruiz stende la Germania -