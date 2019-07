Classifica singoli | Tiziano Ferro scende | entrano i Modà | Jambo vola in vetta

Lo scivolone di Tiziano Ferro nella Classifica dei singoli più venduti della settimana : Tiziano Ferro nella classifica dei singoli più venduti della settimana scivola dalla posizione numero 14 alla posizione numero 59. Il suo nuovo singolo, Buona (Cattiva) Sorte, perde molto più di un paio di posizioni nella seconda settimana di permanenza. Chi si aspettava che fosse proprio Tiziano Ferro a scalare la classifica dei brani più acquistati della settimana in Italia si dovrà ricredere. La sua Buona (Cattiva) Sorte non sembra ...

Jovanotti domina la Classifica dei singoli più trasmessi in radio - Tiziano Ferro stabile con Buona (Cattiva) Sorte : Nuova era di Jovanotti è la canzone più trasmessa in radio in Italia, domina la classifica dei brani italiani e quella che considera anche i pezzi internazionali. Alle sue spalle, al secondo posto, Tiziano Ferro con il nuovo singolo Buona (Cattiva) Sorte. Rispetto alla scorsa settimana, Tiziano Ferro resta stabile nella classifica complessiva ma perde una posizione in quella relativa ai singoli italiani dopo il debutto in vetta. Calipso di ...