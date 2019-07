Wimbledon – Sonego si ferma al primo turno | Granollers elimina l’azzurro in tre set

Wimbledon 2019 : Lorenzo Sonego subito eliminato. Sconfitta in tre set con lo spagnolo Granollers : Wimbledon 2019 è già finito per Lorenzo Sonego. Il piemontese, reduce dalla vittoria del torneo di Antalya e fresco di entrata nella Top-50, è stato sconfitto al primo turno dallo spagnolo Marcel Granollers, numero 105 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 6-4. Sicuramente c’è tanta delusione per Sonego, che ha pagato probabilmente la stanchezza della settimana in Turchia. Il match comincia subito male per Sonego, che perde il servizio ...

21.10: Kecmanovic comincia con il piglio giusto il quarto set contro Carballes Baena: 1-0 per il serbo, avanti nel computo dei parziali (2-1) 21.08: Si conclude l'ultimo match del tabellone femminile di questa prima giornata: la cinese Zhang si è imposta 6-4 6-0 contro la francese Garcia (n.23 del mondo). L'asiatica affronterà la belga Wickmayer al prossimo turno 21.05: ...

20.22: Granollers tiene il servizio del primo game del terzo set contro Sonego. L'azzurro è sotto di due parziali (7-6 (4) 6-4). 20.19: Va al quinto set anche Dimitrov: il bulgaro subisce la rimonta del francese Moutet (6-2 6-3 6-7 (4) 3-6) 20.17: In difficoltà Monfils nel derby contro Humbert: si va al quinto set dopo che il buon Gael ha dovuto subire la rimonta del connazionale 7-6 (6) ...

19.21 Lo spagnolo vince il tie break per 7-4 e si aggiudica il primo set con l'azzurro. 19.16 Al cambio di campo Sonego è sotto 2-4 con Granollers. 19.12 Sonego giocherà il tiebreak nel primo set con Granollers. 19.10 Paolo Lorenzi cede a Daniil Medvedev. Il russo si impone 6-3 7-6 (2) 7-6 (2) 19.04 Controbreak Sonego, è 5-5 con Granollers! 19.02 Impresa di Thomas Fabbiano, che elimina ...