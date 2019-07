Trump concede una tregua parziale a Huawei | può tornare a comprare prodotti made in USA

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il Presidente americano Donaldha fatto un piccolo passo indietro sulla messa al bando di: in occasione del G20 di Osaka, in Giappone, ha dichiarato che le aziende statunitensi potranno continuare a vendere beni a, a patto che le “attrezzature non rappresentino un grosso problema di sicurezza nazionale”. In altre parole, significa che qualora determinati componenti non possano essere impiegati per attuare gravi minacce per il Paese, possonoad essere oggetto di relazioni commerciali fra aziende statunitensi esulle montagne russe fra previsioni nefaste, buone notizie e idee azzardate La precisazione è stata fatta dal Presidente del Consiglio economico nazionale, Larry Kudlow, che ha sottolineato che non siamo davanti a “un’amnistia generale” nei confronti di. La società ...

