Tokyo chiude in rialzo con la tregua sulla guerra commerciale

La borsa di Tokyo chiude in forte ribasso - Nikkei -1 - 43% : Roma, 8 mag., askanews, - Chiusura in forte ribasso per la borsa di Tokyo, sotto pressione per la guerra dei dazi tra Usa e Cina. Il Nikkei ha ceduto l'1,43%, a 21.589 punti. 8 maggio 2019