Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono sposati foto

Stefania Orlando sposa Simone Gianlorenzi : nozze in spiaggia a Maccarese : Dopo undici anni di coppia, Stefania Orlando ha confermato le imminenti nozze con l'amato Simone Gianlorenzi, 41enne musicista. Intervistata da Alessio Poeta per il settimanael Chi, la 52enne conduttrice farà il bis, 20 anni dopo il divorzio da Andrea Roncato, sposato nel 1997.prosegui la letturaStefania Orlando sposa Simone Gianlorenzi: nozze in spiaggia a Maccarese pubblicato su Gossipblog.it 19 giugno 2019 14:50.

