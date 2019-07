Proteste fuori controllo a Hong Kong | assaltato e occupato il Parlamento | Paese nel caos

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ala protesta ha raggiunto una fase senza precedenti: alcuni dei 550 mila manifestanti scesi in piazza in occasione del 22esimo anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica alla Cina hanno fatto irruzione nellocale e hanno vandalizzato l’emiciclo. “Sappiamo che stiamo infrangendo la legge ma non abbiamo scelta”, hanno urlato i giovani che si dicono pronti a qualsiasi cosa per essere ascoltati da un governo pro-Pechino accusato di essere sordo. Per alcune ore ile’ stato sotto assedio dei manifestanti in nero, armati di spranghe e di tutto quello che hanno rimediato dalla strada: oltre ad aver distrutto quadri e arredi, hanno spruzzato vernice nera sull’emblema die issato una bandiera dell’era coloniale britannica sul podio dell’assemblea legislativa. I muri sono stati ricoperti di scritte ...

