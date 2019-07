Mara Venier | le rose e la nuova proposta di nozze dal marito

Mara Venier e Arisa - dopo Domenica In nuovo gelo in diretta Rai : "Ma come ti sei conciata?" : Momento imbarazzante tra Mara Venier e Arisa sul palco della Serata Biagio Agnes, prestigioso evento andato in onda su Raiuno sabato sera. La conduttrice di Domenica In, padrona di casa insieme ad Alberto Matano, accoglie la cantante con un po' di sorpresa per il suo nuovo aggressivo taglio di capel

Mara Venier e il siparietto in diretta con Arisa : “Ma come ti sei conciata?” : Mara Venier commenta il nuovo taglio di capelli di Arisa: “Ma come ti sei conciata?” Ieri sera (sabato 29 giugno) Mara Venier e Alberto Matano, in diretta da Marina Grande a Sorrento, hanno condotto la Serata Biagio Agnes, evento giunto alla sua 17esima edizione e dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nel 2019 a giornalisti […] L'articolo Mara Venier e il siparietto in diretta con Arisa: “Ma come ti sei ...

Domenica In : Mara Venier cede il posto su Rai1 a Che Dio ci aiuti : Mara Venier, il meglio di Domenica In finisce: arrivano le repliche di Che Dio ci aiuti 5 Quinta e ultima puntata de Il meglio di Domenica In oggi, 30 giugno 2019, trasmessa a partire dalle 14.00 su Rai1: dopo la trionfante edizione 2018/2019, partita il 16 settembre dell’anno scorso, Mara Venier, lo ricordiamo, ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai1 con cinque puntate extra (formate da spezzoni dei vari appuntamenti), denominate ...

Si sposa il figlio di Mara Venier - Paolo Capponi : Fiori d'arancio anche per il figlio di Mara Venier, Paolo Capponi. A dare il lieto annuncio la stessa Mara, ospite in studio nel programma di Pierluigi Diaco Io e Te. Paolo Capponi, primogenito di Mara Venier e figlio dell'attore Pier Paolo Capponi scomparso nel 2018, non ha sempre avuto un ottimo rapporto con mamma Mara. Con lei infatti ci sono stati diversi alti e bassi nel corso degli anni.Lo raccontava anche in una intervista al ...

Serata Biagio Agnes 2019 su Rai 1 con Mara Venier e Alberto Matano. Ecco vincitori e ospiti : Serata Biagio Agnes Si rinnova anche quest’anno su Rai 1 la Serata Biagio Agnes, giunta all’undicesima edizione. Domani sera – sabato 29 giugno – dalle 22.35 Mara Venier e Alberto Matano condurranno l’appuntamento dedicato ai premi e ai riconoscimenti assegnati nel 2019 a giornalisti italiani ed internazionali. Serata Biagio Agnes 2019: i vincitori Tra i premiati della Serata Biagio Agnes 2019, Lucia Goracci ...

Nicola Carraro spiazza Mara Venier : la proposta ufficiale nel giorno del loro anniversario : Il marito della conduttrice è intervenuto nel programma di Rai1 'Io e te' per rivolgere alla moglie la romantica richiesta a...

Mara Venier si risposa... la proposta del marito Carraro : È il giorno dell’anniversario di nozze, ma Nicola Carraro è a Santo Domingo e Mara Venier ospite del programma Io e Te, dove riceve una romantica proposta di matrimonio da suo marito. “Ciao amore mio, buon anniversario. Ti ricordi che giorno meraviglioso nel 2006? La tua mamma, bellissima ed elegante, i miei cugini, i nostri figli, tanti amici e una festa meravigliosa e poi tu…bella, sorridente, con quel vestito di ...

Io e te - Mara Venier colta di sorpresa : quella domanda indiscreta che la blocca : "Sono venuta qui gratis e tu mi fai queste domande mentre tutta la Rai mi guarda?". Mara Venier scherza a Io e te con Pierluigi Diaco. Il conduttore, molto amico di Mara, le ha domandato se nella prossima stagione tornerà a Domenica In nel ruolo di padrona di casa, ma evidentemente è meglio non affr

Si sposa Paolo Capponi - il figlio di Mara Venier che l’ha resa nonna di Claudio : Ospite a "Io e te", il programma pomeridiano condotto su Rai1 da Pierluigi Diaco, Mara Venier ha fatto un annuncio molto particolare, spiegando che il figlio Paolo Capponi si sposerà presto: "Mio marito Nicola Carraro è a Santo Domingo ma tornerà per il matrimonio di Paolo". La conduttrice non ha ufficializzato la data delle nozze ed è raggiante per il lieto evento. Per anni i rapporti tra lei e Paolo sono stati difficili, ma oggi sono molto ...

Mara Venier a Io e Te spiazza Diaco : “Non so perché mi fanno lavorare” : Mara Venier a Io e Te: “Non mi piace nulla di me, non capisco perché mi fanno lavorare” Mara Venier ha sorpreso non soltanto Pierluigi Diaco, ma anche gli spettatori di Io e Te che si aspettavano un’altra intervista (quella di Enrico Lo Verso il quale ha dato forfait). La zia Mara ha voluto fargli una sorpresa a Io e Te dove si è raccontata in una lunga e onesta intervista dove ha anche spiazzato Diaco con una dichiarazione: ...

Ti voglio risposare! 13 anni di matrimonio per Mara Venier e Nicola Carraro : Era il 28 giugno 2006 quando Mara Venier a Nicola Carraro si giuravano eterno amore unendosi in matrimonio. La coppia festeggia dunque 13 anni di matrimonio, ma la distanza li ha obbligati a festeggiare a mezzo social: lui è infatti a Santo Domingo mentre la conduttrice è in Italia, dove tra qualche giorno verranno presentati i palinsesti Rai che chiariranno ufficialmente quali saranno i suoi impegni televisivi per la prossima stagione. Dal suo ...

Mara Venier anniversario con Nicola Carraro : “13 anni - ti risposerei” : Mara Venier e Nicola Carraro, festeggiamenti del loro 13esimo anniversario di matrimonio a distanza Mara Venier vive un amore da favola con Nicola Carraro, quell’uomo che ha sposato ben 13 anni fa. Ricorda come se fosse ieri il giorno del loro matrimonio, ma quest’anno non potrà festeggiare con lui questo evento così speciale. Perché? Lui […] L'articolo Mara Venier anniversario con Nicola Carraro: “13 anni, ti ...

Mara Venier - Nicola Carraro : 13 anni di matrimonio (foto) : Mara Venier, nelle scorse ore, ha condiviso con i propri followers, un ricordo molto importante della sua vita: i 13 anni di matrimonio con Nicola Carraro. Ecco le dolci parole della conduttrice di 'Domenica In':prosegui la letturaMara Venier - Nicola Carraro: 13 anni di matrimonio (foto) pubblicato su Gossipblog.it 28 giugno 2019 11:35.