LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | si comincia sulla sacra erba! Camila

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:07 Il primo punto di questa edizione, sul Court 15, lo vince un connazionale di Djokovic, Janko Tipsarevic, contro il giapponese Yoshito Nishioka. 12:06 Subito in campo anche il finalista del 2018, Kevin Anderson. Il sudafricano, al rientro dopo un lungo stop che durava da Miami, è opposto al francese Pierre-Hugues Herbert, non un cliente semplicissimo sull’erba 12:03 Già in corso il riscaldamento tra Giorgi e Yastremska sul Court 8. La marchigiana difende i quarti di finale di un anno fa, in cui perse contro Serena Williams. 12:00 Tutti i campi iniziano a essere occupati dai giocatori per le rispettive operazioni di riscaldamento (tranne il Centre Court e il Court 1, che devono aspettare le 14) 11:55 Un anno fa Novak Djokovic usciva vincitore dalla finale conotro Kevin Anderson sul Centre Court. Tra pochi minuti inizieremo a ...

