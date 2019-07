La Serie A si prepara ad aprire il primo ufficio estero a New York

La Serie C compie 60 anni - fervono i preparativi per la festa : il 16 luglio presenti Infantino e Gravina : Era il 13 luglio 1959 quando Artemio Franchi firmò l’atto di nascita della C. fervono i preparativi per la celebrazione dei 60 anni. “Mancano poco più di 2 settimane al giorno dedicato alla C, tra storia e innovazione– racconta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro. Il 16 luglio, infatti, sarà la giornata della C con più eventi a cui parteciperanno anche il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, ...

Calciomercato Serie B - le trattative : il Palermo prepara il colpo - mosse di Empoli e Pescara : Calciomercato Serie B – Non solo il Calciomercato di Serie A, anche quello di Serie B entra nel vivo e nelle ultime ore sono andate in scena trattative importanti, ecco il punto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Palermo punta Kragl, il centrocampista è stato un grande protagonista e dopo la retrocessione del Foggia nel campionato di Serie C si prepara a salutare. L’Empoli segue il ...

Genitori in blue jeans - il cast originale prepara un revival della Serie : Genitori in blue jeans – Jeremy Miller che nella serie interpretava Ben Seaver ha rivelato che progetta un reboot con il cast originale. Ecco tutti i dettagli! Genitori in blue jeans potrebbe tornare in televisione con un revival: dopo il sequel di Beverly Hills 90210, pare sia in lavorazione il reboot di un’altra serie del passato amatissima ... Leggi tuttoGenitori in blue jeans, il cast originale prepara un revival della ...

Ritiri squadre Serie A 2019-2020 : tutte le date - i programmi e le località. Dove si trovano i giocatori per preparare la stagione : Le vacanze sono appena iniziate per i calciatori che si stanno godendo mare e spiaggia prima di tornare al lavoro. Le società della Serie A hanno infatti già varato il calendario dei vari Ritiri, con tutte le date e le località in cui i giocatori si prepareranno in vista della prossima stagione. Molte squadre hanno optato per la tranquillità delle Dolomiti (o della montagna in generale) per godere di aria pura e di situazioni di grande calma ...

Chernobyl batte Il Trono di Spade e si prepara al debutto italiano : ecco quando e come vedere la Serie : Chi lo ha detto che la tarda primavera e l'estate non riservino ai malati seriali novità importanti? Sicuramente tra quelle in arrivo in Italia c'è Chernobyl la serie che sta conquistando la critica e gli americani e che si prepara già ad andare in scena con il suo quinto e ultimo episodio il prossimo 3 giugno. Il pubblico italiano che ha resistito alla tentazione dello streaming potrà vedere la serie HBO Sky dal 10 giugno proprio su Sky ...

Game of Thrones - 5 punti per prepararsi al finale della Serie tv : Il penultimo episodio di Game of Thrones è stato un massacro. Letteralmente, la quinta puntata dell’ottava stagione di Il Trono di spade trasmessa in prima tv assoluta su Hbo negli Stati Uniti (e in contemporanea italiana) ha dedicato buona parte del tempo filmico a morte e distruzione, perpetrati da una Daenerys Targaryen accecata dall’odio e della sete di vendetta nei confronti della rivale Cersei Lannister. Negli 80 minuti di The Bells è ...

“Beverly Hills 90210” : preparati a un viaggio nel tempo con il promo del reboot della Serie : Con sette protagonisti del cast originale The post “Beverly Hills 90210”: preparati a un viaggio nel tempo con il promo del reboot della serie appeared first on News Mtv Italia.

La Serie A prepara i titoli di coda - l’Inter vuole siglare la qualificazione in Champions : Mancano solamente tre giornate alla fine di questo campionato dove, come di consueto la Serie A ha visto dominare i bianconeri, che si sono aggiudicati lo scudetto.La bellezza delle ultime tre giornate di campionato verranno caratterizzate dalla corsa alla Champions League.Con un Inter favorita: Chievo già retrocesso, la trasferta di Napoli con già in tasca il secondo posto quindi una qualificazione già certa per la prossima edizione della ...

Tuffi - World Series Kazan 2019 : l’Italia si prepara per Londra - Laugher e Daley promettono spettacolo : Si viaggia spediti verso il gran finale di Londra, alle World Series 2019, quando sarà presente anche l’Italia. La penultima e quarta tappa, invece, quella di Kazan, in Russia, è prevista nel weekend che sta per arrivare, da venerdì 10 a domenica 12 maggio. Con tanti motivi di interesse, a maggior ragione dopo la prova di Montreal, che ha regalato grande spettacolo, un Daley tornato al top (e vincente alle World Series 7 anni dopo!) e una ...