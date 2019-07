India | strade allagate per le piogge monsoniche GALLERY

Monsone in India : prime piogge e caos nelle strade a Mumbai : prime piogge e sollievo dal caldo a Mumbai, nello Stato Indiano del Maharashtra: si sono registrati acquazzoni isolati nella regione metropolitana, la temperatura si è abbassata fino a +27°C. Tra le 08:30 e le 10 la periferia della città ha registrato 5,5 mm di pioggia mentre la parte meridionale 7,6 mm. Le prime piogge intense della stagione hanno creato disagi alla viabilità in diverse aree di Mumbai. Le autorità hanno dovuto imporre delle ...