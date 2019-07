Il Mattino | De Laurentiis | James e Mendes a Capri per la firma col Napoli

Il Mattino – De Laurentiis taglia il Napoli : venti cessioni - stabilita la prima : Il Mattino – De Laurentiis taglia il Napoli: venti cessioni, stabilita la prima Il Mattino – De Laurentiis taglia il Napoli: venti cessioni, stabilita la prima. Una lunga lista di giocatori in esubero che dovrà necessariamente essere tagliata prima dei giorni di ritiro stabilito dal 6 al 27 di luglio in quel di Dimaro. I motivi sono sostanzialmente due: la rosa che deve essere ristretta a 25 giocatori e la necessità di fare ...

Il Mattino – Napoli - ritorno di fiamma per Zapata : De Laurentiis pronto alla maxi offerta : Il Mattino – Napoli, ritorno di fiamma per Zapata: De Laurentiis pronto alla maxi offerta Il Mattino – Napoli, ritorno di fiamma per Zapata: De Laurentiis pronto alla maxi offerta. L’ edizione odierna del quotidiano Campano lancia un’ indiscrezione di mercato davvero interessante. Sicuro che il Napoli ha rinunciato a Zapata? Occhio, perché una volta fatto cassa cedendo gli esuberi, ecco che De Laurentiis potrebbe ...

Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis : “In arrivo - ma non sarà di mercato…” : Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis: Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis: “Lunedì, nel frattempo, è arrivato e ce lo siamo anche lasciati alle spalle con tanto di appuntamento andato perduto. Per due giorni Napoli si è interrogata sulle parole sibilline del numero uno del club mentre in città si rincorrono le voci di mercato: James dal Real Madrid, Diego Costa dall’Atletico, Trippier dal Tottenham o ...