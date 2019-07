ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2019) Come l’avocado e il mango, ha un grande vantaggio di marketing: ha un nome universale. Che vi troviate su un’isola sperduta dell’Indonesia o in via Paolo Sarpi, la parola “durian” rimanda sempre allo stesso, verde fuori e giallo dentro. Come per l’avocado e il mango, l’argomentazione per sugg

ilfoglio_it : Il frutto proibito. E’ possibile che non ne abbiate mai sentito parlare, ma il durian è il re dell’esotismo. Potreb… - consonniroberto : QUANDO EVA MANGIO' IL FRUTTO PROIBITO, DIO NON EBBE MEZZE MISURE PER PUNIRCI ... CREO' E CI RIFILO' IL PD - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Il frutto proibito. E’ possibile che non ne abbiate mai sentito parlare, ma il durian è il re dell’esotismo. Potrebbe esse… -