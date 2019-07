Il centrodestra trionfa a Sassari e Monserrato

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il medico Gian Vittorio Campus è il nuovo sindaco di. E’ stato eletto al turno di ballottaggio ottenendo il 56,22% dei voti. Per il suo ritorno in campo l’ex sindaco An ed ex consigliere regionale ha avuto il sostegno di di cinque liste civiche: ‘progetto comune’, ‘civica’, ’e, ‘Prima’, ‘Noi per’. Nel ballottaggio ha superato il giudice Mariano Brianda, che partiva favorito, candidato del centrosinistra, sostenuto al primo turno da Partito democratico, Campo Progressista Sardegna, e dalle liste ‘Futuro Comune’, ‘citta’ europeà e ‘Italia in Comune’ e che oggi ha ottenuto il 43,78%. Quasi un plebiscito per il sindaco uscente Tommaso Locci (), che si riconferma alla guida di, centro della ...

