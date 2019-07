Golf – Il 76° Open d’Italia si arricchisce di una nuova stella | Justin Rose annuncia la

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dopo Francesco Molinari e Olesen, ancheista numero 4 al mondo sarà tra i fuoriclasse del torneo delle Rolex Series European Tour in programma nel circolo romano dal 10 al 13 ottobre Un altro campione in gara nel 76°per un field che si predi altissimo profilo. Dopo le conferme di Francesco Molinari (numero 6 del world ranking) e Thorbjorn Olesen (campione in carica), anche l’inglesereciterà un ruolo da protagonista nella competizione. Il campione olimpico di Rio 2016, numero 4 mondiale, sarà una delle star del torneo delle Rolex Series dell’European Tour che verrà disputato all’OlgiataClub di Roma dal 10 al 13 ottobre 2019. Ancora un top player pronto a entusiasmare gli spettatori insieme a tanti altri interpreti di livello mondiale – con un field in continua evoluzione – che si contenderanno il montepremi da 7 ...

