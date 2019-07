Dignità | arriva il Decreto bis ma a firmarlo è la Lega

Ergastolo - dalla sentenza della Cedu arriva una lezione sulla Dignità della persona : È una sentenza destinata a restare scolpita nella pietra, quella di ieri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Viola vs Italia. Non solo perché afferma che una pena perpetua senza possibilità di revisione è contraria al senso di umanità. Ma anche e soprattutto perché sostiene che nessun automatismo può da solo costituire una modalità di revisione sufficiente. In Italia esistono due tipi di Ergastolo: quello ordinario, ...