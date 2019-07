Borderlands 3 sarà grandioso grazie a Battleborn

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) L'Art Director di Gerbox, Scott Kester, ha affermato in un'intervista con Metro, che il team era piuttosto "stanco" dopo l'arrivo die dei successivi giochi. Lo studio ha considerato di fare3 subito dopo i primi due, ma il team "aveva bisogno di una pausa. Perché se non avessimo preso una pausa penso che non avremmo fatto qualcosa di buono."2K ha dato al team dila pausa di cui avevano bisogno, sotto forma di. "a questa pausa, il team si è rigenerato per3"."Se non avessimo realizzato quel gioco,3 non sarebbe stato all'altezza di adesso", spiega Kester. "Ci ha fatto pensare a cose un po' diverse." Mentre il team è passato dadirettamente a3, c'era più motivazione per farlo correttamente piuttosto che buttare giù un altro sequel poco ispirato.Leggi altro...