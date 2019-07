Australia | qui paghi le tasse e il governo ti ringrazia In Italia sarebbe un bel salto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Uno dei passatempi preferiti delle comunità di espatriati è confrontare le lingue di ciascun paese e identificare le parole che sono comuni in un idioma e non trovano traduzione in un altro. Quando noini facciamo questo giochino con gli anglofoni, ci sono due parole che generalmente balzano all’occhio: accountability e compliance. E infatti avrete notato che molto spesso inno si tende ad usare direttamente il termine inglese, in quanto non abbiamo una corrispondente parola nella nostra lingua. Per una traduzione corretta, infatti, dobbiamo rifugiarci in circonlocuzioni complesse ed elaborate, quali “rispetto delle regole” (per compliance) oppure “responsabilità verso cittadini, investitori, etc.” (per accountability). La lingua è certamente lo specchio di come una società pensa e si comporta. I termini linguistici nascono in quanto le persone sentono la necessità di ...

