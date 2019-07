A Castellammare del Golfo una statua di sabbia di oltre 100 metri

A Castellammare del Golfo un mare cristallino da paradiso : boom di turisti : Castellammare del Golfo è un paese strategico per chi vuole andare in vacanza nella bellissima zona del Trapanese. Una spiaggia lunga e dorata e un mar pulito e cristallino fanno di Castellammare una meta molto amata dai siciliani. Il centro in provincia di Trapani è il punto di partenza di tantissime gite nel Trapanese via mare e via terra e ha conosciuto negli ultimi anni un grande boom turistico. Lo dimostrano i ricavi della tassa di ...

Castellammare del Golfo - si suicida autista accusato di abusi sessuali su minore : Si toglie la vita l’uomo originario di Castellammare del Golfo arrestato lo scorso anno per violenza sessuale su minorenne. Dietro all’estremo gesto forse ci sarebbe il peso di un’accusa fin troppo infamante da reggere. L’uomo, 59 anni, si è tolto la vita dentro la sua abitazione della cittadina trapanese. L’uomo, un ex autista del trasporto pubblico, al momento si trovava al regime dell’obbligo di dimora ed ...

Due auto bruciate alle terme di Castellammare del Golfo - si segue la pista sentimentale : Seguono la pista sentimentale gli investigatori chiamati a chiarire le cause di un incendio doloso che ha distrutto due automobili nei pressi delle terme Segestane, nel Trapanese, al confine tra Castellammare del Golfo e Calatafimi. Il rogo è avvenuto venerdì notte e, come riporta il Giornale di Sicilia, i carabinieri, che hanno aperto un’indagine, hanno ascoltato entrambi i proprietari dei due veicoli, un partinicese di 46 anni ed un ...

Castellammare di Stabia - Mattarella alla cerimonia di varo della nave Landing Helicopter dock “Trieste” : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli) dove questa mattina si terrà la cerimonia di varo della nave “Trieste” della Marina Militare. alla cerimonia partecipano anche il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Cronaca | Di F. Q. nave Trieste, varato oggi a Castellammare il gigante ...

Nave Trieste - varato oggi a Castellammare il gigante del mare della marina militare : ecco com’è – FOTO : Sarà la futura ammiraglia della marina militare italiana la Nave Triste varata oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Con i suoi 214 metri, e le sue 33 mila tonnellate, è più grande di ogni altra Nave della flotta italiana. L’unità anfibia multiruolo e multifunzione è considerata una sintesi di innovazione tecnologica. La Trieste sarà consegnata solo nel 2022. Formalmente descritta come una portaelicotteri per ...

