Venezia,forte urto in barca:muore bimba

Una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nella laguna di. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino che, secondo le prime informazioni,ha urtato una briccola, ovvero quella struttura formata da due o più grossi pali di legno legati tra loro e posti in acqua. A causa della violenza dell'la ragazzina è stata proiettata fuori bordo, ed è morta durante il trasporto all' ospedale.(Di domenica 30 giugno 2019)