huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) L’Europa non aprirà una procedura d’infrazionel’, perché la Commissione Ue sta scadendo, ma “tra i singoli commissari si respira un’irritazione fortissima” nei confronti del Governono, perché “stati insultati e presi in giro”. Però ”è un momento di passaggio e credo che ci sarà in qualche modo il rinvio dell’esame a ottobre. Lì si sapranno le cifre precise e si faranno i conti”. A dirlo è Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea, nel corso dell’intervista a Mezz’ora in più, su Raitre,Prodi spiega l’irritazione europea verso l’con l’assenza di un interlocutore credibile. “Vanno Tria e Conti facendo ogni sforzo, dicendosi a disposizione, e subito dopo ...

HuffPostItalia : 'Ue non procederà contro l'Italia, ma sono irritati e confusi su chi comanda a Roma' - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: 'Ue non procederà contro l'Italia, ma sono irritati e confusi su chi comanda a Roma' - massimo_savini : RT @HuffPostItalia: 'Ue non procederà contro l'Italia, ma sono irritati e confusi su chi comanda a Roma' -