Milan | altro tassello nell’organigramma | il preparatore dei portieri sarà Luigi Turci

Milano - due ragazzi disabili cadono nel Naviglio : uno morto - l'altro gravissimo : Tragedia a Robecco sul Naviglio (piccolo centro alle porte di Milano). Due ragazzi disabili di 27 e 32 anni sono caduti nelle acque del Naviglio Grande, mentre in bicicletta percorrevano la ciclabile. Uno di loro è stato recuperato poco dopo in condizioni gravissime, l'altro è stato rinvenuto senza vita diverse ore dopo l'incidente. I due giovani, iscritti al Centro Diurno disabili di Macherio (comune in provincia di Monza e Brianza) stavano ...

Milan fuori dalle Coppe - arriva il comunicato del club : “Non possiamo far altro che accettare le sanzioni” : La notizia è arrivata nella tarda mattinata: il Milan è fuori dalle Coppe Europee per la prossima stagione. Il club rossonero ha da poco diffuso un comunicato sul sito ufficiale. Ecco il testo. “Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha pronunciato un lodo arbitrale transattivo (consent award) che ratifica l’accettazione volontaria da parte di AC Milan di un’esclusione di un anno dalle competizioni europee per le ...

Milano Moda Uomo - tutto un altro spazio : Palm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsEtroEtroEtroEtroSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiQuella di andare alla ricerca di angoli nuovi, o per lo meno inediti, delle città è una fra le vocazioni più interessanti delle grandi metropoli dove si svolgono le settimane della Moda. E Milano non fa certo eccezione, in questo senso. Fashion week dopo fashion week, abbiamo visto eleggere a ...

Sguardi altrove 2019 - a Milano dal 13 al 21 giugno : le anticipazioni : Torna Sguardi altrove Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, la cui edizione numero 26 si terrà dal 13 al 21 giugno a Milano, tra il Teatro Franco Parenti, Il Cinemino, Wanted Clan e e Après-Coup. Il festival mantiene viva la riflessione sulle questioni legate al mondo femminile attraverso il dialogo interculturale e il confronto critico ...

Calcio femminile - Carolina Morace lascia la guida del Milan! Divorzio consensuale - aveva un altro anno di contratto : Nonostante avesse un altro anno di contratto, Carolina Morace non sarà più l’allenatrice del Milan femminile: l’ANSA rivela che tra le parti c’è stato un Divorzio consensuale sancito da un comunicato ufficiale che ha sancito la fine del rapporto quando il tecnico rossonero aveva un altro anno di contratto. Il Milan, infatti che aveva rilevato il titolo del Brescia, aveva scelto nella scorsa estate Morace come tecnico della ...