Lo scroccone | come vivere una vita senza pagare mai

vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2019) Lonei memeLonei memeLonei memeLonei memeLonei memeLonei memeLonei memeLonei memeOggi vi portiamo alla scoperta di un «animale sociale»curioso che popola le città di tutto il mondo: lo. Noto per le sue capacità di ottimizzare le risorse economiche, losfrutta qualsiasi occasione di ottenere gratuitamente qualcosa. Nei periodi delle migrazioni, locontatta spasmodicamente i propri simili alla ricerca di un passaggio. E nei mesi estivi la ricerca di un nuovo luogo dove riposare lo porta a insediare case vacanza di amici e conoscenti, per periodi che variano dal semplice weekend alla più corposa settimana. Loama la tecnologia, soprattutto quando non deve pagarla. Smartphone alla mano, consulta periodicamente l’elenco delle reti wifi libere cui potersi agganciare. ...

Melina_Mu : Certo che proprio i ladri comandati da un parassita ladro, scroccone e pericoloso, dovrebbero nascondersi: hanno pi… - SpecchioDist : @MarlonJD1978 @Silvestro52 @Michele_Arnese @StefanoFeltri credo che questa descrizione sia più idonea a te che a lo… - BossBucciarati : RT @marvelusbucky: Pasquale è LO SCROCCONE Ti messaggia con un 'ciao, come stai' Per essere un minimo cordiale Subito dopo 'passami gli ap… -