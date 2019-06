Italian Challenge Open Eneos Motor Oil – Scalise secondo dopo playoff | vince Jordan

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019)Oi: un grande. L’azzurro,una spettacolare rimonta dal settimo posto, ha raggiunto nel finale Matthew, ma l’inglese ha poi prevalso alla prima buca supplementare Lorenzoè stato il grande protagonista della giornata finale dell’Oil, ottenendo un ottimoposto, ma raccogliendo meno di quanto avesse meritato. Sul difficile e impegnativo percorso del Terre dei Consoli Golf Club (par 72), a Monterosi (VT), nel torneo in calendario nelTour e nell’Pro Tour Banca Generali Private,, 24enne di Vimercate, ha concluso con 271 (67 71 68 65, -17) colpiuna spettacolare rimonta sottolineata da un 65 (-7),miglior score di giornata, raggiungendo con due birdie finali Matthew(271 – 69 67 69 66). La parità ha generato ...

